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Москалькова обсудила с украинской коллегой дату посещения Вышинского

18 июня 2018, 21:54  •  34 • Украина
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской коллегой Людмилой Денисовой дату посещения арестованного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА Новости.
 
© РИА Новости
 

«Конкретную дату мы обсуждали», — сказала Москалькова.

Она отметила, что у неё есть полная информация о состоянии Вышинского, которого ранее в СИЗО посетила Денисова.

«Я лично была в камере у Кирилла Вышинского. Он содержится в камере, где пять человек, в достаточно нормальных условиях, соответствующих всем нормам содержания, в камере есть душ с круглосуточной горячей водой. Никаких жалоб он не высказал», — сказала украинский омбудсмен.

По её словам, Вышинский высказал желание встретиться в том числе и с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Ранее Москалькова рассказала об итогах встречи со своей украинской коллегой. Она отметила, что в результате началась выработка «дорожной карты» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Обыск продолжался более восьми часов. Вышинского задержали, а позднее арестовали на два месяца. 

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