Москалькова обсудила с украинской коллегой дату посещения Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской коллегой Людмилой Денисовой дату посещения арестованного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конкретную дату мы обсуждали», — сказала Москалькова.

Она отметила, что у неё есть полная информация о состоянии Вышинского, которого ранее в СИЗО посетила Денисова.

«Я лично была в камере у Кирилла Вышинского. Он содержится в камере, где пять человек, в достаточно нормальных условиях, соответствующих всем нормам содержания, в камере есть душ с круглосуточной горячей водой. Никаких жалоб он не высказал», — сказала украинский омбудсмен.

По её словам, Вышинский высказал желание встретиться в том числе и с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Ранее Москалькова рассказала об итогах встречи со своей украинской коллегой. Она отметила, что в результате началась выработка «дорожной карты» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Обыск продолжался более восьми часов. Вышинского задержали, а позднее арестовали на два месяца.