Москалькова назвала число находящихся под стражей на Украине россиян

В местах лишения свободы на Украине находятся более 400 россиян. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Всего на Украине — 400 с лишним граждан России, которые находятся в местах лишения свободы, в местах принудительного содержания», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Москалькова договорилась с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой обменяться списками российских и украинских заключённых.