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Москалькова назвала число находящихся под стражей на Украине россиян
14 июня 2018, 13:54 • 67 • Украина
В местах лишения свободы на Украине находятся более 400 россиян. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
©Anatoly Lomokhov globallookpress.com
«Всего на Украине — 400 с лишним граждан России, которые находятся в местах лишения свободы, в местах принудительного содержания», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Москалькова договорилась с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой обменяться списками российских и украинских заключённых.
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