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Москалей утопить в море Лаптевых, а самим - в Третий рейх: Сатановский о реалиях нацистов Украины

01 марта 2020, 14:24  •  48 • Политика
Политолог и публицист Евгений Сатановский в своём Telegram-канале резко прокомментировал отказ Украины праздновать 9 Мая. По его словам, в этом, с одной стороны, нет ничего удивительного - при нынешней власти "бандитов", которые буквально оккупировали территорию Незалежной, стремясь превратить её в Третий рейх.
Украина отказалась праздновать День Победы 9 мая. На это заявление отреагировал в своём Telegram-канале политолог и публицист Евгений Сатановский. Он напомнил, что было много сказано слов о примирении, особенно тех стран, на территории которых шла война, был холокост.
"Но нет, командуют там люди прямые, бесхитростные, самоуверенные и настолько тупые, что всё, что думают, откровенно и говорят. Спасибо им за это", - написал Сатановский.
Он заметил, что если у кого-то ещё осталось сомнение, что Украина - это территория, оккупированная нынешним начальством и "группой поддержки" в лице нацистов и "откровенных бандитов", то оптимистичные надежды можно задвинуть на полку в чулан.
"Искоренение всего, связанного с Российской Империей, СССР, русской культурой и языком, да и вообще всего, не имеющего отношения к жлобско-провинциальной, антигородской, откровенно расистско-националистической, сельско-слободской идеологии, есть цель и задача тех, кто на Украине теперь власть", - уверен Сатановский.
В таком контексте, когда погромщики и убийцы времён Гражданской войны и нацистской оккупации являются единственными героями нынешних украинцев, понятно, что 9 Мая не их праздник.
"Скорее, день траура. Их Европа, Европа, куда они стремятся, - это Европа Третьего рейха, Европа, оккупированная Гитлером", - считает Сатановский.
Политолог уверен, что украинские нацисты были бы рады, если бы Гитлер не был побеждён, а "москали были бы отброшены не то что за Урал, а за Алтай, Саяны и хребет Черского. Прижаты к Магадану и высланы на Колыму. Выморожены в Оймяконе и утоплены в море Лаптевых".

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