Москаль получил честный ответ за Крым: "Воровали нещадно. Но ложные слёзы льёт украинский генерал"

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль в интервью YouTube-каналу Skrypin.ua высказал свою точку зрения на выход Крыма из состава Украины. Экс-глава МВД Украины по Крыму в качестве причины возвращения полуострова в состав России назвал воровство Киева. Мол, украинские власти только обкрадывали Крым.

Однако в ответ на своё заявление получил честный ответ от депутата Госдумы от Севастополя. Парламентарий Дмитрий Белик признался, что "воровали нещадно" и "прямо из Киева приходили указания на "прихватизацию". Однако парламентарий уверен, что причина ухода Крыма из состава Незалежной отнюдь не в воровстве, на которое кивает Москаль.

"Ложные слёзы льёт украинский генерал Москаль, - высказался Белик. - Не воровство послужило причиной ухода полуострова".

Депутат напомнил о том, как с "ослиным упрямством" велась пропаганда и восхваление нацизма, уничтожалась русская культура.

"Мы не понимали этого, прямо сказать, ослиного упрямства в героизации прихвостней нацизма и восхвалении… украинской нации… Книги для школьного чтения приходили с матерными ругательствами... Это была политика украинского государства - уничтожать русскую культуру на полуострове. Мы это не приняли и в 2014 году объявили на весь мир о своём выборе", - заявил Белик в интервью РИА Новости.