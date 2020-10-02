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Москаль получил честный ответ за Крым: "Воровали нещадно. Но ложные слёзы льёт украинский генерал"
02 октября 2020, 15:55 • 191 • Политика
Украинский генерал Геннадий Москаль объяснил выход Крыма из состава Незалежной обкрадыванием киевских властей. Но получил честный ответ на своё заявление о причине потери полуострова. "Воровали нещадно. Но ложные слёзы льёт украинский генерал", - подчеркнул депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее украинский генерал Геннадий Москаль в интервью YouTube-каналу Skrypin.ua высказал свою точку зрения на выход Крыма из состава Украины. Экс-глава МВД Украины по Крыму в качестве причины возвращения полуострова в состав России назвал воровство Киева. Мол, украинские власти только обкрадывали Крым.
Однако в ответ на своё заявление получил честный ответ от депутата Госдумы от Севастополя. Парламентарий Дмитрий Белик признался, что "воровали нещадно" и "прямо из Киева приходили указания на "прихватизацию". Однако парламентарий уверен, что причина ухода Крыма из состава Незалежной отнюдь не в воровстве, на которое кивает Москаль.
"Ложные слёзы льёт украинский генерал Москаль, - высказался Белик. - Не воровство послужило причиной ухода полуострова".
Депутат напомнил о том, как с "ослиным упрямством" велась пропаганда и восхваление нацизма, уничтожалась русская культура.
"Мы не понимали этого, прямо сказать, ослиного упрямства в героизации прихвостней нацизма и восхвалении… украинской нации… Книги для школьного чтения приходили с матерными ругательствами... Это была политика украинского государства - уничтожать русскую культуру на полуострове. Мы это не приняли и в 2014 году объявили на весь мир о своём выборе", - заявил Белик в интервью РИА Новости.
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