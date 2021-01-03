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Москаль: Независимость оставила украинцев у разбитого корыта

03 января 2021, 01:35  •  25 • Украина

Каждый новый год независимости Украины был хуже предыдущего.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-депутат Верховной рады, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

По словам политика, сегодня украинцы разочаровались в независимости, которую получили в августе 1991-го года.

«Я помню 24 августа 91-го года, когда был провозглашен Акт независимости Украины. Вы знаете, такая была искренняя радость, хотелось работать, был такой подъем, и с каждым годом это все вниз, вниз, вниз, все хуже и хуже, и хуже. Вот так прошел и 2020-й год. Не того люди ждали. Весь этот патриотизм, подъем людей власть нивелировала своими абсолютно непродуманными действиями. Люди сегодня у разбитого корыта и думают, что же такое произошло за 30 лет»,- заявил Москаль.

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