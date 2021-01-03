|
Москаль: Независимость оставила украинцев у разбитого корыта
03 января 2021, 01:35 • 25 • Украина
Каждый новый год независимости Украины был хуже предыдущего.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-депутат Верховной рады, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
По словам политика, сегодня украинцы разочаровались в независимости, которую получили в августе 1991-го года.
«Я помню 24 августа 91-го года, когда был провозглашен Акт независимости Украины. Вы знаете, такая была искренняя радость, хотелось работать, был такой подъем, и с каждым годом это все вниз, вниз, вниз, все хуже и хуже, и хуже. Вот так прошел и 2020-й год. Не того люди ждали. Весь этот патриотизм, подъем людей власть нивелировала своими абсолютно непродуманными действиями. Люди сегодня у разбитого корыта и думают, что же такое произошло за 30 лет»,- заявил Москаль.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 декабря 2020, 19:30
|
30 декабря 2020, 09:35
|
02 января 2021, 08:10
|
02 января 2021, 11:50
|
27 декабря 2020, 22:55
|
27 декабря 2020, 03:40
|
02 января 2021, 13:40