Москаль дал оценку команде Зеленского: В стоптанных ботинках, секонд-хенде, грязные и неумытые

Ситуация вокруг Конституционного суда на Украине и попытки уволить судей Конституционного суда показала полную некомпетентность команды президента Владимира Зеленского в правовых вопросах.При этом некомпетентен и сам президент, который, к слову, юрист по образованию, и его соратники, занятые и в партии «Слуга народа» и в Офисе президента, которые не подозревают, что судей Конституционного суда нельзя увольнять и разгонять, когда кому-то вздумается.Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший глава Луганской и Закарпатской областей, экс-глава милиции Крыма, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, комментируя так называемый конституционный кризис в стране.Москаль напомнил, что на Украине практически любой закон не соответствует Конституции. И если Суд вынес какое-то решение, то оно обжалованию не подлежит.«У меня нет цензурных слов... Никакого конституционного кризиса не существует. Конституционный суд – легитимно избранный. Судьи избраны на 9 лет. Это конституционный орган, прописанный в Конституции. Как можно их уволить? Есть три варианта: по собственному желанию, когда умер и когда достиг 65-летнего возраста», - заявил Москаль.На вопрос ведущей, почему же Зеленскому никто это не подсказал, и кто является «слабым звеном» в команде президента, Москаль пояснил, что «слабым звеном» в этом коллективе являются практически все – и глава Офиса президента Андрей Ермак, и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, и лидер фракции «Слуги народа» в парламенте Давид Арахамия. Поэтому президенту Украины некому дать профессиональный и компетентный совет.Москаль вынес вердикт, что умного совета от людей, которые даже внешне выглядят непрезентабельно – «неумытыми и грязными» – бесполезно.«А что Ермак? Он руководил хоть детским садиком? Какие-то фильмы снимал, рыбу продавал, какой-то адвокат, но никто не помнит ни одного его дела, которое бы он довел до логичного конца. Абсолютный неудачник. Корниенко? А кто это такой? Посмотрите на этого Арахамию и этого Корниенко! Одетые из секонд-хенда. Грязные, неумытые, одетые в секонд-хенд. Так что, не может Офис президента купить им костюмы? В стоптанных ботинках нечищеных... Грязные, замазанные... Это лидеры партии?? Какая партия – такие и лидеры. Что я могу сказать...», - заявил Москаль.Он также неоднократно назвал представителей власти «зебилами», и признался, что их «не переваривает».Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд оккупировали «дети» Януковича, «племянники» Порошенко и «родственники» Тимошенко.