Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Украина

Москаль дал оценку команде Зеленского: В стоптанных ботинках, секонд-хенде, грязные и неумытые

29 декабря 2020, 18:55  •  242 • Украина

Ситуация вокруг Конституционного суда на Украине и попытки уволить судей Конституционного суда показала полную некомпетентность команды президента Владимира Зеленского в правовых вопросах.

При этом некомпетентен и сам президент, который, к слову, юрист по образованию, и его соратники, занятые и в партии «Слуга народа» и в Офисе президента, которые не подозревают, что судей Конституционного суда нельзя увольнять и разгонять, когда кому-то вздумается.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший глава Луганской и Закарпатской областей, экс-глава милиции Крыма, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, комментируя так называемый конституционный кризис в стране.

Москаль напомнил, что на Украине практически любой закон не соответствует Конституции. И если Суд вынес какое-то решение, то оно обжалованию не подлежит.

«У меня нет цензурных слов... Никакого конституционного кризиса не существует. Конституционный суд – легитимно избранный. Судьи избраны на 9 лет. Это конституционный орган, прописанный в Конституции. Как можно их уволить? Есть три варианта: по собственному желанию, когда умер и когда достиг 65-летнего возраста», - заявил Москаль.

На вопрос ведущей, почему же Зеленскому никто это не подсказал, и кто является «слабым звеном» в команде президента, Москаль пояснил, что «слабым звеном» в этом коллективе являются практически все – и глава Офиса президента Андрей Ермак, и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, и лидер фракции «Слуги народа» в парламенте Давид Арахамия. Поэтому президенту Украины некому дать профессиональный и компетентный совет.

Москаль вынес вердикт, что умного совета от людей, которые даже внешне выглядят непрезентабельно – «неумытыми и грязными» – бесполезно.

«А что Ермак? Он руководил хоть детским садиком? Какие-то фильмы снимал, рыбу продавал, какой-то адвокат, но никто не помнит ни одного его дела, которое бы он довел до логичного конца. Абсолютный неудачник. Корниенко? А кто это такой? Посмотрите на этого Арахамию и этого Корниенко! Одетые из секонд-хенда. Грязные, неумытые, одетые в секонд-хенд. Так что, не может Офис президента купить им костюмы? В стоптанных ботинках нечищеных... Грязные, замазанные... Это лидеры партии?? Какая партия – такие и лидеры. Что я могу сказать...», - заявил Москаль.

Он также неоднократно назвал представителей власти «зебилами», и признался, что их «не переваривает».

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Конституционный суд оккупировали «дети» Януковича, «племянники» Порошенко и «родственники» Тимошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



242
Источник
Похожие новости
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
29 декабря 2020, 01:30
«В Киеве находится Золотая Орда»: политик рассказал о реальной власти на Украине
29 декабря 2020, 01:30
Предновогодние встречи Майи Санду
29 декабря 2020, 18:55
Зеленский берёт курс на войну: Эрдоган обещает ввязаться в войну на Донбассе
29 декабря 2020, 18:55
Москаль дал оценку команде Зеленского: В стоптанных ботинках, секонд-хенде, грязные и неумытые
29 декабря 2020, 15:15
Украина пока не может отказаться от импортного газа
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся,...
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomber...
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор ...
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 20:20
Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
22 декабря 2020, 22:50
Кулинарная зрада - откуда не ждали: Michelin поставил точку в "борщевой войне"
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
26 декабря 2020, 13:00
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.