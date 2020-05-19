Мосийчук: Стрелкова скоро ликвидируют российские спецслужбы

Бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук заявил, что экс-лидер донецкого Ополчения Игорь Стрелков будет скоро ликвидирован.Ликвидируют его, как считает Игорь Мосийчук, российские спецслужбы.Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя вчерашнее интервью Игоря Стрелкову украинскому журналисту Дмитрию Гордону.«Гиркина-Стрелкова после вчерашних признаний в ходе интервью Дмитрию Гордону очень скоро ликвидируют российские спецслужбы. Дело в том, что вчерашние признания Гиркина-Стрелкова в убийствах и агрессии являются достаточными доказательствами для выдачи международного ордера на его арест в рамках судебных процессов, которые сейчас идут в Международном уголовном суде Гааги», - заявил он.«Конечно, РФ никогда не выдаст Гиркина живым, а потому ожидаем новостей о досадном самоубийстве или несчастном случае», - выразил уверенность экс-нардеп.«Убийца, враг должен быть наказан и методы здесь не важны. Государства, которые уважают себя и своих граждан, таких лиц как Гиркин-Стрелков преследуют всю жизнь», - заявил Мосийчук.Интервью Дмитрия Гордона вышло в эфир накануне, 18 мая. Перед этим Дмитрий Гордон беседовал с Натальей Поклонской. Выбор визави Гордона вверг в ярость украинских «патриотов» и «участников АТО». Они атаковали офис «неразборчивого» интервьюера яйцами, зажженными файерами и под скандирование «Террористам суд, а не эфиры!», «Гордон — г*ндон, совершенно в Лугандон!». Выразить негодование заявились около 50 человек, беснуясь под «присмотром» прибывшей полиции.Сам Гордон заявил, что интервью осуществлялось под патронатом украинских спецслужб, однако, СБУ заявила, что это не так, хотя она работает над поиском в нем «доказательств захвата РФ территории Украины».