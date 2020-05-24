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Мосийчук опубликовал фото с места гибели депутата Давиденко и утверждает, что тот был причастен к масштабным махинациям

24 мая 2020, 00:55  •  30 • Украина

Экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в фейсбук опубликовал фото с места гибели Валерия Давиденко. Мосийчук сообщил, что пока приоритетной версией полиции является самоубийство депутата, однако он в это не верит.

Мосийчук утверждает, что Давиденко был причастен к «разграблению аграрного фонда Украины» на два миллиарда гривен, и порекомендовал взять под охрану его бизнес-партнёра Бориса Приходько.

Фото с места гибели депутата Давиденко, опубликованное Мосийчуком.

Месту гибели депутата удивились и в сети. Так телеграм-канал «Резидент» предполагает, что это — послание или даже символ. «Очень странное место для самоубийства, больше похоже на символ/послание. Пока рано делать выводы из этого происшествия, в Офисе Президента попросили Арсена Авакова взять дело под собственный контроль. Дело резонансное», — написали авторы канал.

Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года. Окончил Украинский госуниверситет пищевых технологий. В парламент был избран по 208 округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем. Теперь там будут перевыборы. Предположительно, по округу Давиденко в Черниговской области пойдёт в Раду лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Давиденко — беспартийный. Проживал в городе Носовка Черниговской области. На его родственников оформлено много квартир в Киеве. Также в активах у его ближайших родственников есть несколько фирм, связанных с аграрным сектором. Несколько из них записаны на мать нардепа.

У Давиденко остались две дочки — Ольга и Евгения.

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