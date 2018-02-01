Мосийчук негодует, что сбежавшего в Австрию журналиста не постигла участь застреленного Бузины

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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук устроил в Сети истерику из-за того, что еще одному оппозиционному журналисту удалось сбежать с Украины и не умереть на улицах Киева как Олесь Бузина.

По меньшей мере одиозный украинский политик, рьяный сторонник идеологии современных последователей Степана Бандеры Игорь Мосийчук взбудоражил общественность еще одним радикальным заявлением. Игоря Гужву, главного редактора украинской интернет-газеты "Страна", следовало убить еще прежде, чем он успел покинуть территорию Незалежной.

Об этом депутат Верховной рады написал на своей странице в Facebook. В своем сообщении Мосийчук сетует на то, что сейчас журналист уже ушел из рук украинского "правосудия". Он выехал в Австрию и попросил там политического убежища.

"Редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва, известный своими сепаратистскими взглядами и подозреваемый в ряде уголовных преступлений, в том числе и преступлений против государства убежал в Австрию и просит там политическое убежище. <...> ... и когда же наконец эти прокацпские уроды не смогут бежать из страны и будут нести ответственность за свои преступления?"— негодует Мосийчук.

После этого депутат пояснил, что имеет в виду, уточнив, что с Гужвой должна была "повториться" история журналиста Олеся Бузины. Тот, напомнил, ыбл убит украинскими радикалами в Киеве в 2015 году.