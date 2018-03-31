Мошенничество и растрата: в Москве арестованы совладельцы компании «Сумма» по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

Суд арестовал совладельцев группы компаний «Сумма» — братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Они обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По версии следствия, Магомедовы присвоили более 2,5 млрд рублей. Часть этой суммы была похищена при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде в рамках подготовки к ЧМ-2018. Кроме того, суд арестовал руководителя одной из компаний Артура Максидова. Ещё два фигуранта дела находятся в ОАЭ. Следствие уже отправило запрос на их экстрадицию.

Ходатайство следствия в Тверском суде об избрании меры пресечения в отношении совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главы компании «Интэкс» Артура Максидова, обвиняемых в хищениях в особо крупном размере © Агентство городских новостей «Москва»

МВД и ФСБ провели 30 марта обыски в 25 регионах России, в том числе в Москве и Московской области, по делу о крупном хищении средств из бюджета. В результате были задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель входящей в группу компании «Интекс» Артур Максидов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов», — цитирует её РИА Новости.

В отношении них возбуждены уголовные дела. Магомеда и Зиявудина Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате, а Максидова — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве. Им может грозить до двадцати лет лишения свободы. По словам Волк, речь идёт о хищениях бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

Тверской суд Москвы санкционировал арест до 30 мая всех трёх задержанных.

Защита Магомедова заявила, что намерена обжаловать решение суда. Это решение подтвердили и в группе «Сумма». «В связи с арестом председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова группа «Сумма» заявляет, что не согласна с решением суда, намерена его обжаловать и готова сотрудничать со следствием», — приводит ТАСС слова представителя группы компаний.

Артур Максидов

© Алексей Филиппов / РИА Новости

Максидова подозревают в хищениях на сумму почти 670 млн рублей.

«Действуя в составе преступного сообщества, он похитил не менее 668,9 миллиона рублей», — сообщил следователь.

Максидов и Магомед Магомедов свою вину не признают.

«Я не являюсь бенефициаром компаний, которые указаны в постановлении​​​. Я являюсь бенефициаром лишь торгового порта. Ни к каким махинациям отношения не имею, ни с какими лицами, которые там указаны, я не встречался. Ни одной копейки в других компаниях я не получал. Ни к каким офшорным компаниям, на которые как будто бы похищались деньги, я отношения не имею, я не знаю, что это за компании», — передаёт ТАСС слова Магомедова.

В материалах уголовного дела говорится, что сумма похищенных братьями Магомедовыми средств составляет 2,5 млрд рублей.

«В материалах указывается, что Зиявудин Магомедов является организатором преступного сообщества. Общая сумма похищенных средств составляет около 2,5 миллиарда рублей», — сказала судья Анастасия Сихинцева, изучая материалы дела.

Денежные средства, по версии следствия, обвиняемый вывел за рубеж и хранит на офшорных счетах. Сам совладелец группы «Сумма» отказался признать вину в хищениях. По словам судьи, в день задержания Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами.

Ещё двое фигурантов дела Магомедовых скрываются в Эмиратах и находятся в розыске. Следствие уже направило запрос на их экстрадицию.

Зиявудин Магомедов

Reuters

Обыски

Накануне издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщало, что сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах, контролируемых Магомедовым. Оперативно-следственные группы побывали у него дома, в квартирах его родственников и партнёров. Однако в самой компании «Сумма» данную информацию подтверждать не стали.

По данным издания, обыски проводились в том числе в рамках расследования хищения более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в России. Кроме того, в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) фигурируют ещё несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП). В ходе обысков, помимо документов, было изъято оружие, законность хранения которого также предстоит установить.

Ряд компаний, которые контролирует группа «Сумма», подтвердили сообщения о проведении следственных мероприятий. Так, обыски прошли в некоторых офисах компаний группы Fesco в Москве и Владивостоке. Предприятие предоставило следствию запрошенные документы.

«Следственные действия не связаны с непосредственной деятельностью компаний группы, а также их руководителей. К компаниям группы и их руководителям претензии не предъявлялись, никто из сотрудников не задержан», — сообщили ТАСС в компании.

О следственных мероприятиях рассказали также во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП).

«31 марта 2018 года в офисе проводились следственные действия, был запрошен ряд документов, которые порт предоставил в рабочем порядке. Следственные действия не связаны с непосредственной деятельностью ВМТП, а также деятельностью его руководителей. К ВМТП и его руководителям претензии не предъявлялись, никто из сотрудников не задержан», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что текущая ситуация не оказывает влияния на операционную деятельность ВМТП.

© Yana Soboleva / Reuters

Что известно о группе «Сумма»

Группа «Сумма» владеет активами в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

Среди её транспортно-логистических активов — портовый оператор НМТП (Новороссийский морской торговый порт), группа Fesco, контейнерный оператор «Трансконтейнер», «Объединённая зерновая компания». «Сумма» также контролирует «Якутскую топливно-энергетическую компанию», строительную компанию «Стройновация», оператора терминала в порту Роттердам Shtandart TT B.V. Также «Сумме» принадлежит крупный пакет в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (с учётом входящего в НМТП Новороссийского зернового терминала «Сумма» имеет существенные доли в двух крупнейших портовых зерновых терминалах России).

Компании группы присутствуют почти в 40 регионах России и за рубежом.