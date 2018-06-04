Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже Сущенко к 12 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд приговорил обвиняемого в России в шпионаже гражданина Украины Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Сущенко виновным (в шпионаже. — RT), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Прокурор просил для Сущенко 14 лет колонии.

Сущенко был задержан в Москве в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. Сам он называет себя журналистом и обвинения отвергает.