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Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже Сущенко к 12 годам колонии строгого режима
04 июня 2018, 16:39 • 32 • Украина
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в России в шпионаже гражданина Украины Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.
© Илья Питалёв / РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать Сущенко виновным (в шпионаже. — RT), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.
Прокурор просил для Сущенко 14 лет колонии.
Сущенко был задержан в Москве в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. Сам он называет себя журналистом и обвинения отвергает.
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