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Мосгорсуд отказал украинскому омбудсмену в свидании с Сущенко
26 июня 2018, 21:54 • 38 • Украина
Мосгорсуд отказал украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в свидании с осужденным в России украинцем Романом Сущенко. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости
«Заместитель председателя Московского городского суда Дмитрий Фомин отказал Людмиле Денисовой во встрече с осуждённым Сущенко», — цитирует её РИА Новости.
«В настоящее время приговор обжалован, в силу не вступил», — пояснила пресс-секретарь.
Ранее Денисова предложила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой помощь в посещении россиянина Максима Одинцова, содержащегося в киевском СИЗО, в обмен на её встречу с Романом Сущенко.
4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии. Защита Сущенко обжаловала приговор.
Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, будучи сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил России и Росгвардии.
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