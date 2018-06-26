Мосгорсуд отказал украинскому омбудсмену в свидании с Сущенко

Мосгорсуд отказал украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в свидании с осужденным в России украинцем Романом Сущенко. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Заместитель председателя Московского городского суда Дмитрий Фомин отказал Людмиле Денисовой во встрече с осуждённым Сущенко», — цитирует её РИА Новости.



По словам Солоповой, разрешение может быть дано только консульским работникам, добавив, что Денисова может просить о свидании после вступления приговора в силу.

«В настоящее время приговор обжалован, в силу не вступил», — пояснила пресс-секретарь.

Ранее Денисова предложила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой помощь в посещении россиянина Максима Одинцова, содержащегося в киевском СИЗО, в обмен на её встречу с Романом Сущенко.

4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии. Защита Сущенко обжаловала приговор.

Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, будучи сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил России и Росгвардии.