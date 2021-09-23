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Мосгоризбирком заявил об отсутствии существенных нарушений на выборах в ГД

23 сентября 2021, 21:20  •  73 • Политика
Нарушений, которые способны повлиять на результаты выборов в Госдуму в Москве, не установлено. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов в ходе заседания ЦИК в режиме видеосвязи.
«Нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления [граждан] в городе Москве, у нас не установлено. Все 3660 участков составили протоколы участковых избирательных комиссий и своевременно представили их в территориально-избирательные комиссии», — добавил он.
При этом в столице случаи аннулирования бюллетеней были зафиксированы на 14 участках, недействительным был признан 461 бюллетень.
Ранее в этот день стало известно, что победители программы «Миллион призов», получившие денежные сертификаты в рамках розыгрыша за участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Москве, перевели 22 млн рублей благотворительным организациям.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%. Всего в ходе голосования выдали 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в столице составила 50,3%.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
Среди всех участников электронного голосования в Москве прошел розыгрыш «Миллион призов». Полученные баллы, каждый из которых эквивалентен 1 рублю, можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы. Проголосовавшие в ДЭГ получили SMS с кодом, который необходимо активировать на сайте ag-vmeste.ru. Помимо денежных сертификатов на 10 тыс., 25 тыс. и 100 тыс. рублей, были разыграны 100 машин и 21 квартира.
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