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Мосгоризбирком выявил 14,67% фальшивых подписей у Соболь

14 июля 2019, 15:09  •  81 • В России

В 43-м избирательном округе у Любови Соболь обнаружено 14,67% недействительных предоставленных подписей при допустимом пороге в 10%. Об этом сообщается в материалах к брифингу главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова в воскресенье.

"При рассмотрении подписей, сданных в окружной избирательной комиссии (ОИК) кандидата Любови Соболь, из 4940 подписей 725 были признаны недействительными или недостоверными по различным основаниям. "Запас" кандидата составлял 449 подписей", - значится в материалах.

Отмечается, что таким образом "брак" в подписях избирателей составил 14,67%, что на 4,67% выше допустимого законом порога в 10%, что является безусловным основанием для отказа кандидату в регистрации. Иные нарушения в документах, включая неустранимые, были доведены до сведения кандидата для исправления и не включены в итоговый протокол в качестве основания для отказа в регистрации.

"Соболь имеет право явиться на заседание окружной избирательной комиссии 16 июля, на котором будет приниматься решение о ее регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, и предоставить все обоснованные претензии, возражения и замечания к итоговому протоколу, которые будут рассмотрены членами комиссии в установленном законом порядке, и [будет] вынесено решение", - сообщается в материалах.

В случае несогласия с решением комиссии Соболь имеет право обратиться в суд для рассмотрения решения ОИК.

"Рабочей группой окружной избирательной комиссии по результатам работы экспертов-почерковедов и на основании полученной информации из ФМС (ГУ МВД России по Москве) был составлен протокол, который был выдан кандидату Соболь 13 июля. <…> В своей деятельности рабочая группа ОИК всегда трактует все неустранимые сомнения в пользу кандидата. В итоговый протокол вошла та часть безусловных нарушений, которая не может быть проигнорирована или устранена после уведомления кандидата", - заключается в материалах.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

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