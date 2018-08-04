Мосгоризбирком получил документы о проведении референдума о повышении пенсионного возраста

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Глава муниципального округа Таганский, кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов подал в субботу в Мосгоризбирком ходатайство о регистрации инициативной подгруппы по проведению общероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В пятницу, 3 августа, региональная инициативная группа, организованная Свиридовым, утвердила на собрании вопрос, который предлагается вынести на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста. Вопрос сформулирован следующим образом: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

"Документы на референдум поступили в Мосгоризбирком. В подгруппе 131 человек", - сказал Реут.

Ранее КПРФ провела в Москве собрание инициативной подгруппы по проведению всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. Коммунисты предложили вынести на референдум вопрос "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?". ЦИК счел, что формулировка вопроса допускает множественное толкование и может ввести граждан в заблуждение, а Мосгоризбирком отказал в регистрации подгруппы на основании этого заключения.

При этом, как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, 27 июля в комиссию поступило уведомление о проведении 3 августа собрания новой инициативной подгруппы.

КПРФ после консультации с председателем ЦИК Эллой Памфиловой переформулировала вопрос референдума и подала в Мосгоризбирком уведомление о новом собрании инициативной подгруппы 7 августа.

При этом две параллельные инициативы референдума по одному и тому же вопросу не могут быть разрешены избиркомом одного региона. Согласно федеральному конституционному закону "О референдуме РФ", после регистрации региональной подгруппы "иная региональная подгруппа, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса (вопросов) референдума, не может быть зарегистрирована этой же комиссией до окончания процедур по реализации инициативы проведения референдума по данному вопросу".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

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