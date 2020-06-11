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Мосгордума приняла закон о проведении электронного голосования
11 июня 2020, 08:00 • 76 • Политика
Мосгордума в среду, 10 июня, приняла закон о проведении дистанционного электронного голосования в столице в 2020 году.
«У Москвы уже есть опыт проведения электронного голосования. С технической точки зрения столица готова к тому, чтобы все жители нашего города в полной мере воспользовались преимуществами современных избирательных технологий», ― отметил председатель МГД Алексей Шапошников.
Также он пояснил, что этот документ регламентирует дистанционное электронное голосование для выборов в органы власти Москвы и местного самоуправления. Также закон создает дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан.
Ранее, 5 июня, на портале госуслуг появился специальный раздел, посвященный общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию России.
Проголосовать можно будет как в избирательных участках, так и электронным способом. Такое право дали жителям двух регионов — Москвы и Нижегородской области. Виртуальный участок будет доступен тем, у кого есть подтвержденная запись на официальном сайте мэра столицы или на Госуслугах.
15 января президент России Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию внести изменения в Основной закон страны.
Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Позднее глава государства назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам. Согласно опросу ВЦИОМа, почти 70% граждан России собираются принять участие в голосовании.
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