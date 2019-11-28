Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года

Московская городская дума приняла бюджет столицы на следующие три года — с 2020-го по 2022-й. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин 27 ноября.

По его словам, бюджет поддержали 35 из 45 депутатов, причем в числе проголосовавших «за» есть представители всех фракций: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Моей Москвы».

«В ходе рассмотрения бюджета к нему поступило много поправок, которые мы детально обсудили с депутатами, и смогли найти ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений. Новый бюджет получился социальным и — в то же время — бюджетом развития», — написал градоначальник на своем сайте.

Так, в следующем году увеличатся расходы на здравоохранение и образование — на 30,4 и 25,8% соответственно. Финансированием будут полностью обеспечены транспортные проекты и программа реновации. Также средства предусмотрены на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса и инноваций.

«Все приоритетные программы будут выполнены. Принятый бюджет является гарантией устойчивого развития города. Благодарю депутатов МГД за конструктивную работу», — отметил Собянин.

По словам председателя МГД Алексея Шапошникова, 13 поправок к законопроекту о бюджете были приняты практически единогласно.

«Уникальность принятия этого бюджета в том, что есть вопросы, за которые консолидированно голосовали все партии. Впервые коммунисты голосовали за поправки. Это поправка о дополнительных субсидиях на выплаты новой категории граждан — «дети войны», — цитирует Шапошникова «Интерфакс».

Ранее, 25 ноября, Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Так, в 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они возрастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022-м — до 22,058 трлн рублей.