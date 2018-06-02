Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 9 сентября

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московская городская дума на заседании в субботу приняла постановление о назначении выборов мэра Москвы на единый день голосования, 9 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается назначить выборы мэра Москвы на 9 сентября 2018 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Приняв данное постановление, Московская городская дума даст официальный старт избирательной кампании", - сказал, представляя постановление, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Большинство депутатов столичного парламента проголосовали за принятие постановления.

Согласно действующему законодательству, выборы мэра Москвы могут пройти только в единый день голосования, который в 2018 году выпал на 9 сентября. Мосгордума должна утвердить эту дату своим постановлением.