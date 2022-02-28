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Мощный взрыв сотряс Киев. Украинцы делятся видео
28 февраля 2022, 21:30 • 435 • Политика
Мощный взрыв сотряс Киев в понедельник вечером. Украинцы делятся страшными кадрами в социальных сетях.
Жители Киева выложили в Сеть видеоролик, на котором запечатлён момент сильного взрыва. На кадрах можно заметить яркую вспышку в ночном небе и клубы дыма, а также сигнализацию припаркованных во дворах машин. Судя по всему, взрыв произошёл на окраине города. По предварительным данным, взорванным оказался украинский военный склад.
Как передаёт портал "Страна.ua", взрывы раздаются и в Киеве, и в Харькове. Власти объявили об угрозе ракетных ударов.
Отметим, что в понедельник состоялись первые переговоры между Россией и Украиной. Они продолжались на протяжении пяти часов и так ни к чему и не привели. Однако глава делегации России Владимир Мединский считает, что сам факт проведения данного мероприятия и готовность украинской стороны провести новую встречу в будущем уже являются очень хорошим знаком.
На прошлой неделе Россия начала спецоперацию на Украине. Её цель - разоружение и денацификация страны. Русские войска встали у Киева, Харькова и ряда других крупных городов. Одновременно армии ДНР и ЛНР начали освобождать свои территории, которые ранее были захвачены ВСУ.
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