|
Мощный взрыв прогремел в Кабуле возле президентского дворца
15 августа 2021, 22:10 • 99 • Политика
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в воскресенье рядом со зданием президентского дворца.
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента в Афганистане. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступило.
Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки "Талибан"* захватили президентский дворец в Кабуле после того, как президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. В настоящее время террористы ведут переговоры с оставшимися в Афганистане чиновниками.
Ситуация в стране вышла из-под контроля после того, как США начали выводить свои войска из страны, где они находились последние 20 лет. За месяц боевики захватили целый ряд провинций, а 15 августа вошли в Кабул. В некоторых регионах армия не оказывала сопротивления радикальным исламистам. Военные добровольно сложили оружие. Некоторые из них бежали, другие присоединились к террористам.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
Подпишитесь на нас
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2021, 20:50
|
14 августа 2021, 22:20
|
12 августа 2021, 08:55
|
11 августа 2021, 02:40
|
12 августа 2021, 01:35
|
13 августа 2021, 06:00
|
14 августа 2021, 01:15