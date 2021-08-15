Мощный взрыв прогремел в Кабуле возле президентского дворца

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в воскресенье рядом со зданием президентского дворца.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента в Афганистане. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступило.

Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки "Талибан"* захватили президентский дворец в Кабуле после того, как президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. В настоящее время террористы ведут переговоры с оставшимися в Афганистане чиновниками.

Ситуация в стране вышла из-под контроля после того, как США начали выводить свои войска из страны, где они находились последние 20 лет. За месяц боевики захватили целый ряд провинций, а 15 августа вошли в Кабул. В некоторых регионах армия не оказывала сопротивления радикальным исламистам. Военные добровольно сложили оружие. Некоторые из них бежали, другие присоединились к террористам.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.