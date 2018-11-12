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«Мощный сигнал Брюсселю»: Пушков призвал ЕС задуматься о будущем после сожжения флага в Польше
12 ноября 2018, 14:24 • 181 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавнее сожжение в Варшаве флага Евросоюза во время марша в честь столетия независимости Польши как «мощный сигнал Брюсселю», призвав ЕС задуматься над своим будущим.
Ранее стало известно, что во время марша в честь столетия независимости Польши демонстранты публично сожгли флаг Евросоюза в Варшаве. Мало того, митингующие еще и красноречивые лозунги скандировали: «Долой Евросоюз!»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter подчеркнул, что это - «мощный сигнал Брюсселю» перестать играть с Украиной и уже задуматься наконец о собственном будущем. Намекнув, что оно сейчас под угрозой и буквально трещит по швам.
«Мощный сигнал Брюсселю: не об Украине ЕС надо думать, а о своем собственном будущем, - отметил сенатор. - Трещины в Евросоюзе становятся все заметнее, играми с Украиной их не заделать».
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