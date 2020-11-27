«Мощный медийный инструмент»: почему Вашингтон добивается продажи TikTok американской компании

Китайская компания ByteDance получила отсрочку до 4 декабря — по истечении этого срока она должна избавиться от американского сегмента соцсети TikTok. Такое требование ранее выдвинул Белый дом. Американские власти считают, что популярное приложение не должно оставаться под контролем КНР. В сентябре Дональд Трамп одобрил покупку TikTok американской компанией Oracle, но сделка до сих пор не состоялась. По мнению экспертов, Вашингтон намерен установить контроль над приложением и персональными данными пользователей, чтобы использовать их в интересах США.

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) согласился отложить на неделю вступление в силу запрета на социальную сеть TikTok в США. Отсрочка действует до 4 декабря — к этому моменту китайская компания ByteDanceдолжна продать американский сегмент социальной сети.

Об этом сообщается со ссылкой на представителей Минфина США и юристов социальной сети.

Так, издание The Wall Street Journal в качестве подтверждения информации упоминает документ, поданный 25 ноября юристами сервиса TikTok в суд округа Колумбия. В нём говорится, что CFIUS— федеральная структура, осуществляющая надзор за трансграничными слияниями и приобретениями, предоставила компании отсрочку до 4 декабря.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, предложение, поданное ByteDance, призвано устранить обеспокоенность американского правительства.

Газета The Washington Times, в свою очередь, привела слова представителя Минфина США, который также подтвердил информацию об отсрочке.

«Комитет по иностранным инвестициям в США предоставил компании ByteDance отсрочку на неделю, с 27 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года, чтобы выделить время на рассмотрение исправленного предложения, полученного недавно Комитетом», — пояснил собеседник издания.

Напомним, ранее комитет по иностранным инвестициям Минфина США уже вводил отсрочку на 15 дней. Об этом ведомство сообщило 13 ноября, уточнив, таким образом стороны получают дополнительное время для разрешения вопросов в соответствии с августовским указом главы Белого дома.

«Альтернативный канал получения информации»

Отметим, что популярность TikTok в мире растёт — если в 2016 году её суммарная аудитория составляла около 100 млн пользователей, то по состоянию на 2020-й приложение было скачано порядка 2 млрд раз.

Ежедневная аудитория сети в США составляет около 50 млн человек.

Сервис позволяет его пользователям делиться друг с другом короткими видеозаписями. В соцсети также популярны так называемые челленджи — когда пользователи совершают одни и те же действия, выкладывая видео под соответствующим хэштегом.

Один из таких челленджей мог стать косвенной причиной политического скандала, разразившегося минувшим летом. Американские СМИ тогда сообщили, что пользователи TikTok едва не сорвали предвыборный митинг Дональда Трампа в Оклахоме. В штабе кандидата заявляли, что для участия в мероприятии подано около миллиона заявок. Однако в действительности на митинг пришли только шесть тысяч американцев, и Трампу пришлось выступать перед полупустым залом.

Reuters

© Dado Ruvic/Illustration

Эксперты не исключают, что такая ситуация могла возникнуть в том числе и из-за челленджа среди пользователей TikTok, которые специально забронировали все места, вовсе не собираясь посещать митинг.

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, среди американских пользователей TikTok действительно отмечаются антитрамповкие настроения.

«Соцсети на самом деле могут оказывать большее политическое влияние, чем традиционные формы агитации. И администрация Трампа чувствовала себя уязвимо перед такими явлениями. Отчасти из-за этого у неё сложилось негативное отношение к TikTok», — предположил Васильев.

На фоне охлаждения американо-китайских отношений и торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами соцсеть стала объектом повышенного внимания со стороны американских властей.

В ноябре прошлого года в США было начато расследование в отношении китайской компании ByteDance, об чём сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Поводом стало то, что ByteDance не получила ранее специальное разрешение на покупку Musical.ly у Комитета по иностранным инвестициям США.

Ранее сенаторы от Республиканской и Демократической партий Тим Коттон и Чак Шумер обратились к Джозефу Магуайру, исполнявшему тогда обязанности директора Национальной разведки, с призывом оценить риски, связанные с TikTok.

Законодатели заявили, что соцсеть может собирать персональные данные американских граждан и передавать их китайским властям. Также политики не исключили, что администрация TikTok прибегает к цензуре, а приложение может использовать в собственных целях иностранное государство, чтобы распространять своё влияние.

В начале текущего года ряд официальных ведомств США запретили своим сотрудникам устанавливать TikTok на служебных устройствах.

«TikTok — альтернативный канал получения информации, мощный медийный инструмент. На самом деле, он вполне может стать элементом китайской «мягкой силы», чего опасаются в Вашингтоне», — считает Владимир Васильев.

Аналогичного мнения придерживается и ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

«TikTok, ко всему прочему, собирает большое количество персональных данных. Не в последнюю очередь поэтому Трамп пытается перехватить его у Китая, чтобы использовать в интересах США», — заявил эксперт в комментарии RT.

«Разрушает стереотипы»

Напомним, в августе глава Белого дома потребовал, чтобы американский сегмент TikTok был продан компании из США, в противном случае работа соцсети на территории Соединённых Штатов будет прекращена. Политик пригрозил социальной сети закрытием.

Вскоре Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам заключать сделки и проводить транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами.

Эти правила были распространены и на сервис Musical.ly, также принадлежащий ByteDance и объединённый ранее с соцсетью Tik-Tok.

В указе президента подчёркивалось, что ByteDance может предпринимать действия, угрожающие национальной безопасности США.

Дональд Трамп

Reuters

© Hannah McKay

Как говорилось в документе, для приведения указа в исполнение, компания ByteDance, её дочерние компании, филиалы и китайские акционеры «должны отказаться от всех интересов и прав» на любые материальные и нематериальные активы и имущество, вне зависимости от расположения, «используемые для обеспечения функционирования или поддержки работы приложения TikTok на территории США».

Кроме того, ByteDance должна отказаться от прав на данные, полученные от пользователей приложений TikTok и Musical.ly в Соединённых Штатах.

Все это предписано сделать в срок не позднее 90 дней после публикации указа, причём эта дата может быть перенесена, но не более, чем на 30 дней.

Под давлением властей США руководство ByteDance было вынуждено начать поиск покупателей для TikTok. В сентябре стало известно, что компания отказалась заключить сделку с Microsoft. Наиболее вероятным покупателем стал другой IT-гигант — компания Oracle.

В сентябре Дональд Трамп одобрил эту сделку и пообещал, что после смены владельца соцсеть сможет сохранить своё прежнее название. Однако сделка между ByteDance и Oracle до сих пор не заключена.

По мнению Владимира Васильева, этот процесс затянулся, поскольку Пекин не хочет расставаться с американским TikTok.

«В Китае пытаются отсрочить продажу соцсети, поскольку надеются, что Байден или отложит этот вопрос, или вообще отменит решение Трампа. Со своей стороны, действующая администрация старается демонизировать образ Китая и представить всё так, будто китайская сторона угрожает американским интересам. А существование TikTok создаёт положительный образ Китая, разрушает стереотипы в американском сознании. И это одна из важных причин этого конфликта», — говорит Васильев.

При этом эксперт допускает, что Байден будет действовать мягче по отношению к TikTok и, возможно, «даже пересмотрит решения Трампа в этой области».

Несколько иной точки зрения придерживается Дмитрий Абзалов. По его мнению эксперта, после вступления в должность президента Байден может смягчить риторику Вашингтона, но вряд ли откажется от давления на ByteDance.

«Байден тоже собирается действовать против Китая в технологической сфере. Единственно, что он может предложить более мягкие условия сделки. Если только Трамп, уходя с поста, не подпишет такие исполнительные указы, которые заблокируют такую возможность», — подытожил эксперт.