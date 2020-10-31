Мощное землетрясение в Измире вызвало цунами: Под завалами разрушенных домов ищут людей

В турецком Измире проходит спасательная операция. После землетрясения магнитудой 6,9 десятки домов оказались разрушены.

Подземные толчки вызвали небольшое цунами. Жители засняли, как волна накрыла прибрежную территорию: потоки несут по улицам стулья, кресла. Лодки отхлынувшей волной снесло от пирса в море.

По данным агентства Associated Press, очаг землетрясения залегал на глубине 16,5 км.

Geçmiş olsun #izmir de yaşanan #deprem sonrası denizde taşma olduğu söyleniyor...



Zor bir durum Allah (c.c.) yâr ve yardımcıları olsun İnşaAllah...



Görünür görünmez afetlerden yine O’na sığınır yine O’ndan aman dileriz... Âmín pic.twitter.com/y82uncARP0 - Cengiz Ademoğlu Şimşir (@beyazdakileke) October 30, 2020

Информации о вероятных погибших пока не поступало.

Землетрясение ощущалось и на территории Греции, даже в Афинах. На острове Самос оказалась частично разрушена церковь.