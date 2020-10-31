|
Мощное землетрясение в Измире вызвало цунами: Под завалами разрушенных домов ищут людей
31 октября 2020, 03:50 • 73 • В мире
В турецком Измире днём в пятницу произошло мощное землетрясение. В городе разрушены десятки строений, под завалами ищут людей. Очевидцы засняли, как цунами после землетрясения в турецком Измире уносит лодки в море.
В турецком Измире проходит спасательная операция. После землетрясения магнитудой 6,9 десятки домов оказались разрушены.
Подземные толчки вызвали небольшое цунами. Жители засняли, как волна накрыла прибрежную территорию: потоки несут по улицам стулья, кресла. Лодки отхлынувшей волной снесло от пирса в море.
По данным агентства Associated Press, очаг землетрясения залегал на глубине 16,5 км.
Информации о вероятных погибших пока не поступало.
Землетрясение ощущалось и на территории Греции, даже в Афинах. На острове Самос оказалась частично разрушена церковь.
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 октября 2020, 00:05
|
27 октября 2020, 04:30
|
24 октября 2020, 14:10
|
28 октября 2020, 01:35
|
29 октября 2020, 00:30
|
25 октября 2020, 14:55
|
27 октября 2020, 23:45