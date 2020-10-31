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Мощное землетрясение в Измире вызвало цунами: Под завалами разрушенных домов ищут людей

31 октября 2020, 03:50  •  73 • В мире
В турецком Измире днём в пятницу произошло мощное землетрясение. В городе разрушены десятки строений, под завалами ищут людей. Очевидцы засняли, как цунами после землетрясения в турецком Измире уносит лодки в море.
В турецком Измире проходит спасательная операция. После землетрясения магнитудой 6,9 десятки домов оказались разрушены.
Подземные толчки вызвали небольшое цунами. Жители засняли, как волна накрыла прибрежную территорию: потоки несут по улицам стулья, кресла. Лодки отхлынувшей волной снесло от пирса в море.
По данным агентства Associated Press, очаг землетрясения залегал на глубине 16,5 км.
Geçmiş olsun #izmir de yaşanan #deprem sonrası denizde taşma olduğu söyleniyor...

Zor bir durum Allah (c.c.) yâr ve yardımcıları olsun İnşaAllah...

Görünür görünmez afetlerden yine O’na sığınır yine O’ndan aman dileriz... Âmín pic.twitter.com/y82uncARP0
- Cengiz Ademoğlu Şimşir (@beyazdakileke) October 30, 2020
Информации о вероятных погибших пока не поступало.
Землетрясение ощущалось и на территории Греции, даже в Афинах. На острове Самос оказалась частично разрушена церковь.

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