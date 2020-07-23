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«Мощное оружие»: на что будет способен новый вертолёт десанта Ми-8АМТШ-ВН

23 июля 2020, 02:00  •  35 • В России
Транспортно-боевой вертолёт для спецназа Ми-8АМТШ-ВН в настоящее время проходит лётные испытания. Об этом рассказал генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. В «Ростехе» пояснили, что новая машина разрабатывается с учётом опыта, полученного в современных военных конфликтах. Вертолёт создаётся на базе машин семейства Ми-8/17, которые стали одними из самых популярных в мире военных вертолётов. Эксперты называют Ми-8АМТШ-ВН «мощным оружием» и новым этапом развития вертолётостроения РФ. По мнению аналитиков, у нового детища российского авиапрома «большие перспективы».
 
Транспортно-боевой вертолёт для спецназа Ми-8АМТШ-ВН © russianhelicopters.aero
 

Новый транспортно-боевой вертолёт для спецназа Ми-8АМТШ-ВН начал проходить лётные испытания. Об этом рассказал журналистам генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Он пояснил, что строительство новых машин идёт одновременно с проведением опытно-конструкторских работ.

«Национальный центр вертолётостроения уже приступил к полётам», — пояснил Богинский.

По его словам, сейчас идёт активная работа по созданию нового локатора для вертолёта, и к осени уже планируется наладить его серийный выпуск.

  • Генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

В свою очередь, индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» (в ГК входят «Вертолёты России». — RT) Анатолий Сердюков пояснил, что технические параметры нового вертолёта были сформированы с учётом боевого опыта, полученного во время современных военных конфликтов.

Он уточнил, что речь идёт о таких нововведениях, как высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система (винтовая система), расширенный арсенал вооружений, а также о других элементах, повышающих боевые возможности вертолёта.

«Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полётам подключатся ещё две машины данного типа», — сказал Сердюков.

Универсальная единица

Напомним, ещё в январе ТАСС со ссылкой на Андрея Богинского сообщил, что холдинг «Вертолёты России» создал новую версию вертолёта специального назначения Ми-8АМТШ-ВН. По словам главы холдинга, конструкторы разработали версию машины с усиленным вооружением и дополнительным оборудованием.

Богинский рассказал, что в этой версии вертолёта конструкторы задействовали модернизированные средства поражения, а также оборудование для обнаружения и распознавания целей.

Уточняется, что кабина вертолёта и его основные узлы защищены бронёй из титанового сплава, борта до уровня иллюминаторов прикрыты съёмной бронёй из кевлара. Кроме того, экипаж Ми-8АМТШ-ВН может контролировать обстановку в тёмное время суток при помощи специальных очков ночного видения.

  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Машина также оснащена двумя курсовыми пулемётами калибра 12,7 мм, зафиксированными на специальной подвеске. Как уточняется на сайте «Ростеха», вертолёт Ми-8АМТШ-ВН является промежуточным звеном между вертолётом Ми-8 и перспективной боевой машиной десанта (БМД) для аэромобильных подразделений ВДВ. Машина способна как выполнять транспортные функции, так и осуществлять огневую поддержку.

Также вертолёт снабжён инфракрасным излучателем, поисковым прожектором, двухдиапазонным светотехническим оборудованием и гиростабилизированной оптико-электронной системой.

Кроме того, вертолёт оснащён цифровым автопилотом и бортовым комплексом обороны «ЛСЗ-8ВН». Эта аппаратура способна автоматически распознавать вражеские ракетные пуски по вертолёту и сбивать их с курса при помощи тепловых ловушек.

Как отметил в беседе с RT военный обозреватель Виктор Баранец, один из важнейших критериев для вертолёта десанта — это уровень защищённости экипажа.

«Вертолёт десанта должен быть надёжно защищён, в том числе от поражения с земли. Если говорить о Ми-8АМТШ-ВН, то это будет, очевидно, эффективная машина, с помощью которой десант сможет быстро выходить в заданную точку. Все лучшие наработки советского и российского вертолётостроения конструкторы вложили в этот вертолёт. Например, теперь экипаж сможет наблюдать за воздушной обстановкой на 360 градусов вокруг себя», — говорит Баранец.

Виктор Баранец добавил, что вертолёт Ми-8АМТШ-ВН способен подниматься на безопасную высоту и маневрировать в небе.

«Не каждый современный вертолёт так может. Кроме того, у Ми-8АМТШ-ВН довольно хорошие электронные «глаза», которые «видят», что происходит на земле, и позволяют экипажу вовремя реагировать на угрозы», — пояснил он.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, важным качеством для вертолёта десанта является способность незаметно перебрасывать группы десантников в тыл противника и так же незаметно их забирать.

«Ми-8АМТШ-ВН будут применяться в силах специальных операций и в десантных войсках. Такое мощное оружие, в котором бронирован эшелон, где находятся десантники, и которое способно осуществлять полёты ночью, является новым этапом развития российского вертолётостроения», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

В сентябре 2019 года управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ, входит в «Вертолёты России») Леонид Белых анонсировал поставки вертолётов Ми-8АМТШ-ВН российским военным уже в 2020 году. Он уточнил, что соответствующий контракт был подписан ранее. 

  • Вертолёт Ми-8/17
  • © russianhelicopters.aero

«Мы постоянно занимаемся модернизацией вертолётов, их совершенствованием. Например, Ми-8АМТШ мы совместно с МВЗ имени Миля доработали до версии Ми-8АМТШ-ВН, сейчас он готовится к поставке военному ведомству, контракт был заключен на «Армии-2019», — цитирует Белых РИА Новости.

По мнению экспертов, сдвиг сроков является в данном случае нормальной практикой.

«Во-первых, свою роль сыграла, несомненно, пандемия коронавируса. Во-вторых, испытания нередко выявляют какие-то недостатки, которые нуждаются в устранении. Показная гонка тут неуместна, чтобы не пришлось потом модернизировать уже поставленную технику», — считает Кнутов.

Похожей точки зрения придерживается и Виктор Баранец.

«Великолепная боевая техника делается не сразу, поскольку требует довольно серьёзной доводки. Это связано в основном с техническими проблемами, например, что-то может не устраивать самих конструкторов или Министерство обороны России, поэтому нередко приходится отодвигать сроки приёмки», — отметил эксперт.

«Большие перспективы»

Отметим, современная машина создаётся на базе семейства вертолётов Ми-8/17, находящихся в строю с 1965 года. Они считаются одним из наиболее массовых аппаратов в истории мирового вертолётостроения и эксплуатируются более чем в 90 странах мира. В общей сложности было выпущено свыше 12 тыс. машин этого типа.

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Всего до последнего времени было разработано свыше 130 модификаций Ми-8, в том числе и гражданского назначения.

По данным аналитического центра Flight International, на момент 2015 года в мире эксплуатировалось 2555 вертолётов семейства Ми-8/17, что составляет 13% от всего мирового вертолётного парка. 

Ранее вертолёты Ми-8/17 приобретали даже США. В 2011 году на средства американской стороны был заключён контракт на поставку в Афганистан партии этих машин. Сумма сделки составила $1,3 млрд. Таким образом Вашингтон решил укрепить правительственную армию Афганистана. 

По словам Юрия Кнутова, создаваемый на базе Ми-8 вертолёт Ми-8АМТШ-ВН можно назвать машиной нового поколения.

«Вертолёт уже окрестили летающим танком для спецназа. В Ми-8АМТШ-ВН изменены двигатели, на него можно установить реактивные снаряды в дополнение к пулемётам. Кабина из бронестекла обеспечивает хороший обзор. Благодаря более точным приборам он может совершать полёты ночью. Это серьёзная машина, такой пока у России не было», — отметил эксперт.

Это мнение разделяет и Виктор Баранец.

«У Ми-8АМТШ-ВН есть свои достоинства, например то, что огромная доля нагрузки ложится на интеллектуальную технику. Благодаря этой машине армия сможет совершать быстрый рывок в заданную точку с выбросом десанта. Вертолёт также способен обеспечивать прикрытие с воздуха. У машины большие перспективы, это очевидно», — подытожил эксперт.

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