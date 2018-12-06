«Мощнейшая группа войск России со времен 2014 года»: На Украине испугались 300 танков Т-62М

Киев обвинил Россию в развертывании мощнейшей с 2014 года группы войск. Речь идет о 300 танках Т-62М, якобы дислоцирующихся у границы Украины.

На Украине обвинили Россию в небывалом скоплении войск у границ Незалежной. С соответствующим заявлением в эфире украинского канала выступил лично начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

По его словам, сейчас у границы Украины находится ни много ни мало 300 российских танков. Муженко утверждает, что это крупнейшая военная угроза Украине со времен 2014 года.

В подтверждение своих слов глава Генштаба ВСУ показал снимки со спутника, якобы сделанные у границ Украины. Муженко уверяет, что на них изображены российские танки Т-62М. Украинский генерал уверен, что Россия может готовиться к «полномасштабному вторжению» на Украину.

«Перед нами агрессор, у которого нет никаких моральных, юридических и других рамок», - цитирует украинский портал УНИАН слова Муженко.

Военные эксперты хором называют слова главы Генштаба ВСУ абсурдом и ставят под сомнение аутентичность показанных им снимков, особенно учитывая тот факт, что у Украины нет своих спутников. Также отмечается, что танки Т-62М - это довольно старая модель, еще времен афганской войны. Их вряд ли бы стали использовать для покорения Незалежной.