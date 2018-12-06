«Мощная группировка»: как проходит модернизация ледокольного флота России

До 2035 года ледокольный флот РФ пополнится пятью универсальными кораблями проекта 22220 и тремя атомоходами проекта 10510 «Лидер». Об этом сообщил начальник управления по развитию Северного морского пути (СМП) корпорации «Росатом» Максим Кулинко, выступая на VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге. По его словам, для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике в России должна быть создана «мощная группировка ледоколов». Как полагают эксперты, строительство ледоколов «Лидер» будет иметь важнейшее значение для коммерческого успеха СМП.

Начальник управления по развитию Северного морского пути (СМП) и прибрежных территорий госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко сообщил, что российская промышленность построит в общей сложности пять атомных ледоколов проекта 22220 (тип ЛК-60Я) для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике.

«Уже принято решение о строительстве третьего, четвёртого и пятого ледоколов проекта 22220. Мы планируем в будущем году выходить на заключение контракта», — сказал Кулинко, выступая 5 декабря на VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Корабли проекта 22220 должны заменить советское поколение атомных ледоколов проекта 10520 и проекта 10580. В настоящее время в эксплуатации находятся четыре атомных ледокола: «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». В 2019 году Россия должна получить головной атомоход проекта 22220 «Арктика», в 2020-м — «Сибирь», в 2022-м — «Урал».

По словам Кулинко, для строительства ледоколов проекта 22220 будет впервые применяться схема «смешанного финансирования». Государство выделит 50% требуемой суммы, остальные деньги «будут добавлены из собственных средств госкорпорации и привлечены с рынка». Топ-менеджер «Росатома» подчеркнул, что без формирования «мощной ледокольной группировки» невозможно эффективно развивать СМП.

Головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 на верфи ООО «Балтийский завод — Судостроение» в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Никита Грейдин

«Госкорпорацией приняты меры по продлению ресурса эксплуатации действующих судов. Но в целом генеральная концепция заключается в том, что к 2035 году ледокольный флот должен включать пять универсальных атомных ледоколов мощностью 60 МВт (проект 22220), три ледокола «Лидер», четыре ледокола на газомоторном топливе мощностью до 40 МВт, один ледокол «50 лет Победы», чей ресурс будет исчерпан к 2039 году», — заявил Кулинко.

«Росатом» является единым инфраструктурным оператором Северного морского пути. Корпорация занимается управлением госимуществом, отвечает за строительство и ремонт кораблей, а также модернизацию береговой инфраструктуры.

Рост грузопотока

Северный морской путь — кратчайшая магистраль из Восточной Азии в Европу протяжённостью около 10 тыс. км. В период летней навигации путь кораблей в ЕС по СМП составляет около трёх недель, тогда как доставка грузов через Суэцкий канал (самый популярный маршрут в мире) занимает как минимум месяц при протяжённости 20 тыс. км.

Как ожидают в «Росатоме», в 2018 году грузопоток по СМП достигнет 18 млн тонн. В 2017 году этот показатель составил 10 млн тонн, став рекордным в истории России, включая советский период. В 2019 году по северным широтам планируется перевезти 29 млн тонн грузов, в 2024 году — 63 млн тонн, в 2030-м — 80 млн тонн.

По информации Минприроды, 96% грузов, которые перевозятся по Северному Ледовитому океану, составляют сжиженный природный газ (СПГ), нефть, нефтепродукты, уголь, минеральные удобрения, 4% — строительные материалы и различное промышленное оборудование.

На текущий момент главный драйвер Северного морского пути — проект строительства заводов по сжижению природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), который реализует ПАО «Новатэк». Объём производства СПГ в 2019 году может достигнуть 18 млн тонн, а в 2025 году — 44 млн тонн. Большая часть продукции «Новатэка» поставляется на экспорт.

Для обеспечения бесперебойных перевозок по Северному морскому пути правительство РФ планирует к 2024 году модернизировать инфраструктуру 16 арктических и дальневосточных портов.

Например, в Мурманской области будет располагаться крупный перевалочный хаб для транспортировки в Европу углеводородов и минералов. В частности, мощность действующего угольного терминала должна увеличиться на 4,5 млн тонн, а создание рейдового терминала СПГ позволит транспортировать до 20,8 млн тонн этого энергоносителя.

Производственный комплекс «Ямал-СПГ»

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«По трудным путям»

Однако важнейшей задачей правительства является строительство ледоколов — прежде всего атомных. Самые большие надежды возлагаются на проект 10510 «Лидер» (тип ЛК-120Я). Эти корабли должны обеспечить круглогодичную навигацию на самом сложном, восточном участке СМП. Сейчас срок навигации там ограничен тремя-четырьмя месяцами.

Эксплуатация «Лидера» позволит проводить через Северный Ледовитый океан танкеры и газовозы, перевозящие грузы массой свыше 100 тыс. тонн. Для безопасного прохода таких крупных коммерческих судов требуется прокладка коридора шириной около 50 м. Нынешний атомный ледокольный флот РФ способен создавать канал шириной не более 34 м. Помимо этого, «Лидеры» будут прокладывать глубоководные маршруты в устьях сибирских рек.

По данным головного разработчика «Лидера» ЦКБ «Айсберг», водоизмещение корабля составит 71,2 тыс. тонн, длина — 209 м, ширина — 47,7 м, осадка — 13 м. Мощность ядерной силовой установки на винтах будет достигать 120 МВт. Созданием этого уникального сверхмощного реактора займётся АО «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород).

«Лидер» будет самым крупным в мире ледоколом с неограниченной дальностью плавания. По расчётам ЦКБ «Айсберг», автономность корабля проекта 10510 составит восемь месяцев, ледопроходимость — до 4,3 м. Стоимость одного атомохода Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) оценивает в 70 млрд рублей.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что строительством «Лидеров» займутся дальневосточная верфь «Звезда» (Большой Камень) и Балтийский завод (Санкт-Петербург). По его словам, вопрос финансирования проекта 10510 решён положительно. Российские предприятия построят три ледокола, но срок закладки головного корабля Борисов не уточнил.

Проект атомохода «Лидер»

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В беседе с RT директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, доктор географических наук Иван Фролов заявил, что «Лидер» сможет проводить караваны судов «по трудным путям, независимо от состояния льдов».

«Северный морской путь проходит по акватории с суровыми природно-климатическими условиями. Тем не менее грузопоток по СМП растёт взрывными темпами и, судя по всему, в самые ближайшие годы достигнет 50 млн тонн. При такой динамике России понадобятся как минимум три-четыре ледокола проекта 10510. Однако «Лидер» — это комплексный проект: одновременно с вводом в строй этих ледоколов необходимо подготовить инфраструктуру их обслуживания», — пояснил Фролов.

Директор музея Арктики и Антарктики кандидат физико-математических наук Виктор Боярский подчеркнул в разговоре с RT, что «Лидер» позволит обеспечить полноценную навигацию по СМП в соответствии с требованиями коммерческих перевозок, которые «очень завязаны на выполнении графика».

«У нынешних ледоколов ледопроходимость составляет 2—2,5 м. Это не устраивает коммерческие перевозки. «Лидер» будет обслуживать восточный сектор Арктики — как более трудный в ледовом отношении, а на западном участке продолжат работать ледоколы меньшей мощности. Ситуация такова, что даже один «Лидер» уже решил бы многие проблемы», — подытожил Боярский.