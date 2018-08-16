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«Мощь ВСУ несравнимо возросла»: Киев вновь пообещал России «кровавый ответ»

16 августа 2018, 16:54  •  161 • Политика
«Россия захлебнется кровью» - в Киеве похвастались «мощью» ВСУ.
Украина пригрозила «кровавым ответом» России. С жесткими заявлениями выступил не кто иной, как заместитель министра Украины по вопросам Крыма и Донбасса Юрий Грымчак.
Он напомнил, что пару лет назад предсказывал огромные потери украинских войск в случае наступления России на Украину. Теперь же, по мнению замминистра, Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в лучшем состоянии, и в случае «нападения России» уже российские войска понесут большие потери.
«Сегодня мне кажется, что в случае наступления они (русские) будут захлебываться собственной кровью», - сказал Грымчак в интервью украинскому изданию «Апостроф».
Замминистра добавил, что Киев «много чего изменил» в армии, и теперь ВСУ несравнимы с войсками страны образца 2014 года.
Напомним, что изменения коснулись таких важных вещей, как униформа и официальное приветствие. Также ВСУ получили «новейшее оружие», которое взрывается прямо в руках у солдат.

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