«Мощь ВСУ несравнимо возросла»: Киев вновь пообещал России «кровавый ответ»

Украина пригрозила «кровавым ответом» России. С жесткими заявлениями выступил не кто иной, как заместитель министра Украины по вопросам Крыма и Донбасса Юрий Грымчак.

Он напомнил, что пару лет назад предсказывал огромные потери украинских войск в случае наступления России на Украину. Теперь же, по мнению замминистра, Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в лучшем состоянии, и в случае «нападения России» уже российские войска понесут большие потери.

«Сегодня мне кажется, что в случае наступления они (русские) будут захлебываться собственной кровью», - сказал Грымчак в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Замминистра добавил, что Киев «много чего изменил» в армии, и теперь ВСУ несравнимы с войсками страны образца 2014 года.

Напомним, что изменения коснулись таких важных вещей, как униформа и официальное приветствие. Также ВСУ получили «новейшее оружие», которое взрывается прямо в руках у солдат.