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«Мощь ВСУ несравнимо возросла»: Киев вновь пообещал России «кровавый ответ»
16 августа 2018, 16:54 • 161 • Политика
«Россия захлебнется кровью» - в Киеве похвастались «мощью» ВСУ.
Украина пригрозила «кровавым ответом» России. С жесткими заявлениями выступил не кто иной, как заместитель министра Украины по вопросам Крыма и Донбасса Юрий Грымчак.
Он напомнил, что пару лет назад предсказывал огромные потери украинских войск в случае наступления России на Украину. Теперь же, по мнению замминистра, Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в лучшем состоянии, и в случае «нападения России» уже российские войска понесут большие потери.
Замминистра добавил, что Киев «много чего изменил» в армии, и теперь ВСУ несравнимы с войсками страны образца 2014 года.
Напомним, что изменения коснулись таких важных вещей, как униформа и официальное приветствие. Также ВСУ получили «новейшее оружие», которое взрывается прямо в руках у солдат.
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