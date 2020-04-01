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Моряков спасать не будут - незачем: США отказались эвакуировать экипаж авианосца "Теодор Рузвельт"

01 апреля 2020, 18:35  •  152 • Политика
Авианосец "Теодор Рузвельт уже несколько дней стоит на приколе у американской военно-морской базы на острове Гуам. Команда корабля - почти 6 000 человек - помещена на карантин, который, как предполагается, может продлиться целый месяц. Сегодня глава Пентагона заявил, что эвакуировать экипаж не станут, несмотря на просьбы военных. Моряков спасать, по версии Эспера, просто незачем - у них, мол, всё в порядке.
Между тем среди экипажа и лётчиков, которые также находятся на борту авианосца, катастрофически увеличивается число заражённых новым штаммом коронавируса. Если в начале прошлой недели сообщалось о трёх заболевших, то теперь речь может идти о том, что коронавирусом заразилось более сотни человек. В четырёхстраничном меморандуме, с которым капитан авианосца Бретт Крозье обратился к командованию ВМС США, он просит разрешить сойти на берег примерно 4 000 человек.
"Мы не находимся в состоянии войны. Моряки не должны умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надёжном активе - наших моряках", - написал Крозье.
Сегодня на обращение Крозье пришёл ответ. Министр обороны США Марк Эспер отказал. По версии Эспера, происходящее не следует расценивать как нечто из ряда вон выходящее. Американские власти, как пояснил Эспер, предоставляют команде авианосца всё необходимое - это медицинские принадлежности. Кроме того, по мере надобности на корабль отправляют медиков, добавил министр обороны. Глава Пентагона считает, что среди членов экипажа нет тех, кто "серьёзно болен". В целом же, он добавил, что США делают всё возможное, чтобы справиться с болезнью. Как известно, США уже конкурируют с Китаем по числу заболевших, и счёт отнюдь не в пользу Америки.

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