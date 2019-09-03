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Моряков осудят заочно: Москва и Киев готовят обмен заключенными

03 сентября 2019, 01:54  •  71 • Война
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
По данным источника издания «Коммерсант», близкого к переговорному процессу, Москва намерена отдать Киеву моряков не с уголовным делом, а с его нотариально заверенной копией – поскольку украинская сторона не признает легитимность самого расследования.
Таким образом, российское следствие продолжит вести дело, затем передаст материалы на утверждение в Генпрокуратуру, а потом будет суд. Все стадии будут проходить в полном соответствии с УПК, приговор – каким бы он ни был – будет вынесен заочно.
Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что между Москвой и Киевом продолжаются переговоры по обмену удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35», но он пока не начался.
«Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию», — написала она в фейсбуке, назвав процесс сложным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил контакты с Украиной по поводу обмена пленными. Он уточнил, что процесс находится в стадии подготовки.
Адвокат нескольких заключенных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны, что является необходимым условием. Все граждане РФ и Украины, которые должны участвовать в обмене, находятся в пункте сбора или в местах заключения, никто никуда не летел, добавил он.
Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в Крыму весной 2014 года по подозрению в терроризме.
В августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в координировании диверсионной группы экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) и подготовке к проведению террористических актов на территории Крыма.
В мае прошлого года в офисах и помещениях «РИА Новости Украина» и квартире Вышинского в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были проведены обыски. У журналиста был найден паспорт гражданина России, российские государственные награды, георгиевские ленточки, а также пачки денег в евро, долларах и фунтах стерлингов.
В тот же день заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где с подчиненными журналистами изготавливал информационные материалы о вхождении Крыма в состав России, а по возвращении в Киев вместе с несколькими журналистами проводил деятельность по информационной поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
По данным Кононенко, ежемесячно Вышинский получал для проведения такой деятельности по €53 тыс., а всего за месяц на его счета поступало около €100 тыс., которые переводились из России через Сербию на Украину, передает ФАН.
В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ.
В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.
По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.
Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает НСН.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве подчеркнул, что незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко, который послал солдат на убой ради собственных политических рейтингов.

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