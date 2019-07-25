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Моряки возвращаются, но инцидент не исчерпан - Клинцевич

25 июля 2019, 22:39  •  103 • Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили, сообщила СБУ. "Инцидент на этом не исчерпан, будем добиваться возвращения танкера и официальных извинений", - предупредил Киев российский сенатор Франц Клинцевич.
Служба безопасности Украины не нашла оснований для задержания экипажа захваченного в Одесской области российского танкера. Российские моряки в полном составе отпущены на Родину. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По её информации, все 10 членов экипажа захваченного российского судна сейчас едут на автобусе в Молдавию. Оттуда они уже на самолёте отправятся домой в Россию. Тем не менее инцидент с захватом российского танкера не является исчерпанным, считает российский сенатор Франц Клинцевич.
Он отметил, что Россия будет добиваться возвращения захваченного Украиной судна. Также сенатор считает, что Киев обязан принести Москве официальные извинения за произошедшее.
"Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера. Должны обязательно последовать и официальные извинения украинских властей", - написал Клинцевич в Facebook.
Напомним, что в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины захватила российский танкер Nеyma, который пришвартовался в порту Измаил в Одесской области. На борту судна был экипаж из 10 человек.
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКЕ "ЗАХВАТ РОССИЙСКОГО ТАНКЕРА"

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