«Моряки хотели остаться, но им сказали, что легче будет капитана одного вытаскивать»: Жена помощника капитана «Норда»

Экипаж крымского сейнера «Норд», захваченного украинскими властями, в настоящее время находится в гостинице в городе Харьков вместе с адвокатом и российским консулом. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщила супруга помощника капитана судна Татьяна Савельева.

По ее словам, экипаж не хотел оставлять своего капитана, который в настоящее время все ее находится под стражей, несмотря на внесенный залог. Но моряки получили рекомендацию покинуть территорию Украины, пока есть такая возможность.

Cтарпом Юрий Савельев с женой Татьяной.Фото: семейный архив.

«Они хотели остаться, но им сказали, что легче будет капитана одного вытаскивать...Дали такие рекомендации», - поделилась Савельева.

Она также обратила внимание, что украинская сторона поместила экипаж судна и капитана в разные города: шкипер находится в Херсоне, в то время как остальные члены команды были в Мариуполе, откуда предприняли попытку перебраться в Россию через пограничный переход в Харьковской области.

Схема случившегося с российским судном

Как сообщал ранее сайт «КП», несмотря на то, что моряки следовали на дипломатическом транспорте и имели при себе выездные документы, украинские власти задержали их при попытке пересечь границу.

«Украинская сторона, пограничники, препятствуют возвращению людей на родину...Всю ночь они не спали. Сейчас они в гостинице, отдыхают. С ними адвокаты, с ними консул. Лучше ничего не говорить...Знаете, держите кулачки за наших ребят!», - сказала Савельева, выразив благодарность «всей России» за помощь и освещение данной ситуации.

Капитан сейнера Владимир Горбенко. Фото: youtube.com

Ранее в пресс-службе судовладельца «Норда» сообщили, что украинские власти гарантируют выезд экипажа судна в Крым по выданным российской стороной документам через пункт пропуска Чонгар в Геническе.

Видеокадры с арестованного Украиной российского судна «Норд».Это видео снял адвокат экипажа Дмитрий Щербина, один из немногих, кого пускают к российским морякам. Из записи ясно, что люди больше десяти дней вынуждены находиться в тесных плохо освещённых помещениях.