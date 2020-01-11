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Моряки эсминца США забыли правила? В Минобороны РФ объяснили "опасное" сближение в Аравийском море

11 января 2020, 14:24  •  25 • В мире
В Минобороны России заявили, что благодаря грамотным действиям экипажа российского корабля удалось избежать столкновения с американским эсминцем в Аравийском море. Судя по комментарию оборонного ведомства, моряки США "забыли" правила прохождения судов по пересекающимся курсам. В министерстве указали, что экипаж эсминца действовал непрофессионально и в нарушение конвенции о международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 года.
В Минобороны России опровергли сообщения 5-го флота ВМС США об опасном сближении российского корабля с эсминцем Farragut. В военном ведомстве отметили, что заявления об "опасном" сближении в Аравийском море 9 января не соответствуют действительности.
В частности, пояснили в ведомстве, именно американский экипаж сознательно и грубо нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море 1972 года. Российские моряки сумели вовремя предотвратить столкновение с кораблём-нарушителем.
Судя по комментарию оборонного ведомства, моряки США "забыли" правила прохождения судов по пересекающимся курсам. В МО РФ прояснили, что согласно международным договорам, в таком случае дорогу должно уступать то судно, которое имеет помеху справа.
А эсминец США находился слева по курсу от двигавшегося российского военного корабля и совершил манёвр на пересечение курса. Впрочем, это можно увидеть и на записи камер с американского эсминца.
По данным российского ведомства, непрофессиональные действия экипажа эсминца США "являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания".
Ранее 5-й флот США опубликовал сообщение, в котором обвинил российский корабль в опасном сближении с эсминцем. Также к записи было прикреплено видео, на котором виден российский разведывательный корабль "Иван Хурс" проекта 18280, передаёт ТАСС.

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