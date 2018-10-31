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Морякам судна «Норд» на Украине не вернули российские паспорта

31 октября 2018, 19:27  •  108 • Украина
Представители украинских властей не вернули морякам крымского судна «Норд» внутренние паспорта граждан России, полученные ими в Крыму.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на матроса сейнера Павла Чмыхалова. 

«Внутренние паспорта граждан России изъяты украинским судом. Мы не знаем их дальнейшую судьбу. Но я думаю, что мы сейчас, вернувшись в Крым, их восстановим», — заявил Чмыхалов.

Он добавил, что во время пересечения украинской границы членов экипажа не спрашивали об их гражданстве. 

По его словам, у моряков с собой были только российские загранпаспорта. 

«Мы пересекали границу с загранпаспортами граждан Российской Федерации, которые затем предъявляли на нашей границе», — отметил Чмыхалов.

Также моряки попросили вернуть капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.

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