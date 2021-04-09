Моряк, рекордсмен и... русский: Семь фактов из жизни принца Филиппа

В пятницу стало известно о кончине мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипаа. Герцог Эдинбургский не дожил всего два месяца до своего 100-летия. Царьград собрал семь фактов из жизни принца-консорта.

Принц Филипп имел русские корни. Мать его отца - Ольга Константиновна Романова относилась к роду Романовых и приходилось внучкой Николаю I. Мать герцога - принцесса Алиса приходилась племянницей императрице Александре Фёдоровне и троюродной сестрой Николаю II.

В годы Второй мировой войны принц Филипп служил военно-морским лётчиком. Он участвовал в одной из ключевых битв за Великобританию.

Свою супругу Елизавету II Филипп встретил ещё в детстве - ему было 12, а ей всего восемь. Они познакомились на свадьбе кузины Филиппа в 1934 году. В 1946 году Елизавета и Филипп тайно обручились, их официальный брак длился 73 года.

Чтобы жениться на тогда ещё принцессе Елизавете, Филипп взял фамилию Маунтбеттен и сменил веру, а также отрёкся от титулов "принц Греческий" и "принц Датский".

Супруг королевы Великобритании установил два рекорда - по продолжительности жизни среди членов королевской династии и по нахождению в статусе консорта (супруга правящей королевы).

В 2017 году герцог Эдинбургский официально отошёл от дел Букингемского дворца, но изредка появлялся на публике в сопровождении супруги и других членов семьи.

Принц стал первым членом британской королевской семьи, посетившим СССР, приехав на чемпионат Европы по конному троеборью в 1973 году.

Долгие годы принц Филипп активно выступал в защиту окружающей среды и был первым президентом Всемирного фонда дикой природы.