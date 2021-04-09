Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебр...
Главная / В мире

Моряк, рекордсмен и... русский: Семь фактов из жизни принца Филиппа

09 апреля 2021, 16:35  •  154 • В мире
В пятницу стало известно о кончине мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипаа. Герцог Эдинбургский не дожил всего два месяца до своего 100-летия. Царьград собрал семь фактов из жизни принца-консорта.
Принц Филипп имел русские корни. Мать его отца - Ольга Константиновна Романова относилась к роду Романовых и приходилось внучкой Николаю I. Мать герцога - принцесса Алиса приходилась племянницей императрице Александре Фёдоровне и троюродной сестрой Николаю II.
В годы Второй мировой войны принц Филипп служил военно-морским лётчиком. Он участвовал в одной из ключевых битв за Великобританию.
Свою супругу Елизавету II Филипп встретил ещё в детстве - ему было 12, а ей всего восемь. Они познакомились на свадьбе кузины Филиппа в 1934 году. В 1946 году Елизавета и Филипп тайно обручились, их официальный брак длился 73 года.
Чтобы жениться на тогда ещё принцессе Елизавете, Филипп взял фамилию Маунтбеттен и сменил веру, а также отрёкся от титулов "принц Греческий" и "принц Датский".
Супруг королевы Великобритании установил два рекорда - по продолжительности жизни среди членов королевской династии и по нахождению в статусе консорта (супруга правящей королевы).
В 2017 году герцог Эдинбургский официально отошёл от дел Букингемского дворца, но изредка появлялся на публике в сопровождении супруги и других членов семьи.
Принц стал первым членом британской королевской семьи, посетившим СССР, приехав на чемпионат Европы по конному троеборью в 1973 году.
Долгие годы принц Филипп активно выступал в защиту окружающей среды и был первым президентом Всемирного фонда дикой природы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
09 апреля 2021, 01:00
Россия готовится к обороне. Шведская разведка заметила "передовой щит"
08 апреля 2021, 23:10
Индийцы заставят своих журналистов извиняться перед Россией за ошибку с Путиным
09 апреля 2021, 02:50
Турция не стерпела слов о диктаторе. За оценку итальянского премьера отдувался посол
08 апреля 2021, 23:10
Такого ещё не было: Британская принцесса надела два платья одновременно
09 апреля 2021, 01:00
Американцы отправят свои корабли в Чёрное море? Пентагон ответил: "Никаких подтверждений"
09 апреля 2021, 14:45
Ирландия вновь поднимается против британской оккупации
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2021, 16:10
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины
03 апреля 2021, 08:25
Кравчука пристыдили после хамства о "холуях": "Ведь это украинский президент… "
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
04 апреля 2021, 03:40
Хозяин дал добро на бойню
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.