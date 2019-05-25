Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление главы трибунала Пак Чжин Хёна.

Отмечается, что российская сторона извещала Международный трибунал по морскому праву о том, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку он не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины по инциденту в Керченском проливе.

МИД России заявил, что Украина, обратившись в международный трибунал, пытается использовать ситуацию с моряками во внутриполитических целях.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, когда три военных корабля Украины незаконно пересекли границу России.