«Морской щит-2018». Американцы не полезли в черноморскую западню • 187 • Аналитика







Напомним, для участия в них были направлены корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в составе британского ракетного эсминца «Дункан» и фрегатов «Виктория» (ВМС Испании), «Байерн» (ВМС Германии), «Гемлик» (ВМС Турции), а также нескольких кораблей меньшего ранга.





Всего в военных манёврах были задействованы 21 боевой корабль, 10 самолётов, субмарина и 2300 военных из Румынии, Болгарии, Турции, Украины, Греции, Испании, США и Великобритании.







Официально целью учений значилась «борьба с асимметричными угрозами в воздухе, под водой и на море».



Особое воодушевление это мероприятие, как и следовало ожидать, вызвало в Киеве.



Отметим, ВМС Украины в настоящий момент является скорее символом неких притязаний Киева, нежели реальной силой, собственно и их участие в учениях имеет для руководства страны прежде всего пропагандистско-символическое значение.



Прежде всего присутствие на «Морском щите-2018» ВМСУ, пусть даже в их нынешнем эфемерном состоянии, вполне можно представить, как продолжающуюся интеграцию в североатлантические структуры, а заодно и намекнуть на намерение западных друзей отстаивать интересы Украины.



Все эти дни проправительственные украинские СМИ усиленно дают понять, что чуть ли не главная задача «Морского щита-2018» заключается в подготовке «освобождения Крыма» силами НАТО.



Усиленное смакование этой темы даже инициировало оживление несколько увядшей в последнее время дискуссии по поводу «обустройства Крыма» после его «возвращения».



Как заявил заместитель командующего Военно-морских сил Украины по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неижпапа, «совместные учения способствуют налаживанию взаимодействия между странами-участницами» в черноморском бассейне, ставшем «после аннексии Крыма» нестабильным регионом.



Адмирал подчеркнул, что, выполняя вместе с военнослужащими других стран поставленные задачи на море, в воздухе и на суше, ВМС делают еще один шаг к обеспечению мира и стабильности в Черном море, сообщило украинское издание «Сегодня».



Впрочем, остальные участники такую трактовку легенды учений не поддерживали, по крайней мере, официально.



Хотя, конечно, тот факт, что эти учения направлены против России, очевиден. Как и то, что усиление военной группировки ВС РФ на Крымском полуострове, в том числе новейшими ЗРК и противокорабельным ракетными комплексами «Бастион», позволяющими надежно защитить всю акваторию Черного моря, серьезно ограничили возможности альянса в регионе. Что, наверное, по мнению Брюсселя и Вашингтона «нарушает стабильность». Хотя с нашей точки зрения, только укрепляет ее.



Как бы то ни было, но тот факт, что местом проведения учений стала западная часть акватории Черного моря (мероприятие стартовало в Констанце), говорит о том, что его организаторы благоразумно предпочли держаться подальше от российских берегов, избегая каких либо «двусмысленных» ситуаций.



Согласно официальным сообщениям, основной целью учений была отработка мероприятий по планированию, выполнению и оценке противолодочных действий при поддержке проведения противокатерной, противовоздушной и противоминной обороны, без какой-либо другой конкретизации. Впрочем, и сам формат мероприятия как бы не предполагал ни с какой стороны «отвоевания Крыма», как бы этого ни хотелось Киеву.



Другим важным моментом «Морского щита-2018» является отсутствие в числе его участников кораблей ВМС США. Нельзя сказать, что это было большой неожиданностью. Ведь нынешний американский лидер Дональд Трамп, неоднократно говорил о том, что в вопросах обеспечения европейской безопасности основную роль должны играть европейские же члены НАТО. Так же он подчеркивал, что и основная нагрузка в вопросе урегулирования украинского кризиса должна лечь на плечи европейцев. Сюрприз похлеще, чем С-300. Чего не учёл господин Нетаньяху?



И американский президент эти свои намерения реализует, предоставляя возможность своим союзникам выступить в роли «застрельщиков» в случае вооруженного противостояния с нашей страной. Кроме того, такой подход позволяет выставить европейцев, гипотетическое сближение которых с Россией вызывает у американцев тревогу, в качестве наших главных врагов.



Тем более, как мы уже сообщали, весь черноморский бассейн надежно перекрывается российскими оборонительными системами, и в случае вооруженного конфликта натовская морская группировка просуществует не более десяти минут. Так что американцы разумно предпочитают не лезть в потенциальную смертельную ловушку.







Впрочем, и другие участники «Морского щита», за исключением британцев, направили для участия в учениях далеко не самую современную и, соответственно, дорогостоящую технику. Так, например испанский фрегат «Виктория» эксплуатируется уже более тридцати лет, турецкий «Гемлик», еще дольше. Фрегат «Байерн» чуть поновей (введен в строй в 1996 году).







В целом, по оценкам специалистов, собственно военно-техническое значение прошедших учений невелико. Куда более заметен их политический аспект.



Напомним, что учения «Морской щит-2018» проходили одновременно с военными учениями «Ёж-2018», стартовавшими 2 мая в Эстонии при участии военнослужащих стран-членов и партнёров Североатлантического альянса, и они должны демонстрировать охват России как с северо-западного, так и с юго-западного флангов.



По мнению депутата Государственной думы РФ Дмитрия Белика, манёвры НАТО в черноморской акватории являются попыткой «прощупать нервы России» и вынудить её отказаться от перехватов самолётов альянса вблизи побережья Крыма.



Однако трудно представить, что это давление позволит Западу достичь поставленных целей. Маневры довольно пожилых кораблей в прицелах российских «Бастионов», признаться, не создают ощущение крепости «Морского щита». Завершились военно-морские учения НАТО «Sea Shield 18» («Морской щит-2018») в акватории Черного моря, продолжавшиеся с 4 по 11 мая.Напомним, для участия в них были направлены корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в составе британского ракетного эсминца «Дункан» и фрегатов «Виктория» (ВМС Испании), «Байерн» (ВМС Германии), «Гемлик» (ВМС Турции), а также нескольких кораблей меньшего ранга.Всего в военных манёврах были задействованы 21 боевой корабль, 10 самолётов, субмарина и 2300 военных из Румынии, Болгарии, Турции, Украины, Греции, Испании, США и Великобритании.Официально целью учений значилась «борьба с асимметричными угрозами в воздухе, под водой и на море».Особое воодушевление это мероприятие, как и следовало ожидать, вызвало в Киеве.Отметим, ВМС Украины в настоящий момент является скорее символом неких притязаний Киева, нежели реальной силой, собственно и их участие в учениях имеет для руководства страны прежде всего пропагандистско-символическое значение.Прежде всего присутствие на «Морском щите-2018» ВМСУ, пусть даже в их нынешнем эфемерном состоянии, вполне можно представить, как продолжающуюся интеграцию в североатлантические структуры, а заодно и намекнуть на намерение западных друзей отстаивать интересы Украины.Все эти дни проправительственные украинские СМИ усиленно дают понять, что чуть ли не главная задача «Морского щита-2018» заключается в подготовке «освобождения Крыма» силами НАТО.Усиленное смакование этой темы даже инициировало оживление несколько увядшей в последнее время дискуссии по поводу «обустройства Крыма» после его «возвращения».Как заявил заместитель командующего Военно-морских сил Украины по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неижпапа, «совместные учения способствуют налаживанию взаимодействия между странами-участницами» в черноморском бассейне, ставшем «после аннексии Крыма» нестабильным регионом.Адмирал подчеркнул, что, выполняя вместе с военнослужащими других стран поставленные задачи на море, в воздухе и на суше, ВМС делают еще один шаг к обеспечению мира и стабильности в Черном море, сообщило украинское издание «Сегодня».Впрочем, остальные участники такую трактовку легенды учений не поддерживали, по крайней мере, официально.Хотя, конечно, тот факт, что эти учения направлены против России, очевиден. Как и то, что усиление военной группировки ВС РФ на Крымском полуострове, в том числе новейшими ЗРК и противокорабельным ракетными комплексами «Бастион», позволяющими надежно защитить всю акваторию Черного моря, серьезно ограничили возможности альянса в регионе. Что, наверное, по мнению Брюсселя и Вашингтона «нарушает стабильность». Хотя с нашей точки зрения, только укрепляет ее.Как бы то ни было, но тот факт, что местом проведения учений стала западная часть акватории Черного моря (мероприятие стартовало в Констанце), говорит о том, что его организаторы благоразумно предпочли держаться подальше от российских берегов, избегая каких либо «двусмысленных» ситуаций.Согласно официальным сообщениям, основной целью учений была отработка мероприятий по планированию, выполнению и оценке противолодочных действий при поддержке проведения противокатерной, противовоздушной и противоминной обороны, без какой-либо другой конкретизации. Впрочем, и сам формат мероприятия как бы не предполагал ни с какой стороны «отвоевания Крыма», как бы этого ни хотелось Киеву.Другим важным моментом «Морского щита-2018» является отсутствие в числе его участников кораблей ВМС США. Нельзя сказать, что это было большой неожиданностью. Ведь нынешний американский лидер Дональд Трамп, неоднократно говорил о том, что в вопросах обеспечения европейской безопасности основную роль должны играть европейские же члены НАТО. Так же он подчеркивал, что и основная нагрузка в вопросе урегулирования украинского кризиса должна лечь на плечи европейцев.И американский президент эти свои намерения реализует, предоставляя возможность своим союзникам выступить в роли «застрельщиков» в случае вооруженного противостояния с нашей страной. Кроме того, такой подход позволяет выставить европейцев, гипотетическое сближение которых с Россией вызывает у американцев тревогу, в качестве наших главных врагов.Тем более, как мы уже сообщали, весь черноморский бассейн надежно перекрывается российскими оборонительными системами, и в случае вооруженного конфликта натовская морская группировка просуществует не более десяти минут. Так что американцы разумно предпочитают не лезть в потенциальную смертельную ловушку.Впрочем, и другие участники «Морского щита», за исключением британцев, направили для участия в учениях далеко не самую современную и, соответственно, дорогостоящую технику. Так, например испанский фрегат «Виктория» эксплуатируется уже более тридцати лет, турецкий «Гемлик», еще дольше. Фрегат «Байерн» чуть поновей (введен в строй в 1996 году).В целом, по оценкам специалистов, собственно военно-техническое значение прошедших учений невелико. Куда более заметен их политический аспект.Напомним, что учения «Морской щит-2018» проходили одновременно с военными учениями «Ёж-2018», стартовавшими 2 мая в Эстонии при участии военнослужащих стран-членов и партнёров Североатлантического альянса, и они должны демонстрировать охват России как с северо-западного, так и с юго-западного флангов.По мнению депутата Государственной думы РФ Дмитрия Белика, манёвры НАТО в черноморской акватории являются попыткой «прощупать нервы России» и вынудить её отказаться от перехватов самолётов альянса вблизи побережья Крыма.Однако трудно представить, что это давление позволит Западу достичь поставленных целей. Маневры довольно пожилых кораблей в прицелах российских «Бастионов», признаться, не создают ощущение крепости «Морского щита». Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 187 Источник Похожие новости Сюрприз похлеще, чем С-300. Чего не учёл господин Нетаньяху? Кто и как догоняет Америку. 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