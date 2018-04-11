Морской фронт

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Об аресте украинским судом судна-земснаряда компании Trans Services Maritime, которую сочли российской, сообщил в своем фейсбуке генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он пояснил, что земсняряд добывал песок в Каркинитском заливе Черного моря, что у северо-западной оконечности Крыма – то есть, с точки зрения киевских властей, вел незаконную хозяйственную деятельность. А значит, судно арестовано в «счет возмещения убытков» украинской экономике. Однако этот арест не означает конфискации. Судовладелец принимает меры для возвращения сейнера.

Решение об аресте одесский суд вынес менее чем через сутки после того, как в Херсоне был выпущен под залог капитан Владимир Горбенко. Его сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море в 15 милях от Обыточной косы. Первоначально сообщалось, что экипажу, состоящему из десяти человек, предъявили обвинение в незаконном лове. Но потом выяснилось, что ситуация куда серьезнее.

Девяти морякам выписали штраф, а капитану Владимиру Горбенко грозит тюремный срок до пяти лет за «нарушение порядка выезда и въезда на временно оккупированную территорию с целью причинения вреда интересам государства». Так херсонский суд трактовал вылов рыбы в Азовском море.

Правовую основу как земснарядом вымыло

Инциденты с «Нордом» и земснарядом открыли новую страницу в конфликте двух некогда братских стран. В ближайшее время в судах различных инстанций и на полях информационных битв Украина будет пытаться, защитить свою позицию. Каким же образом?

Моряки не нарушили каких-либо международных договоренностей. Обвинять рыбаков «Норда» в том, что они зашли в украинские территориальные воды нельзя, так как Азовское море не разграничено. Есть договор о его использовании от 2003 года, но Москва и Киев его так и не ратифицировали. А работа по разграничению акватории Азовского моря к 2014 году не были закончены, а потом и вовсе прекратились. Зато по прежнему действует одно из немногих оставшихся совместных российско-украинских учреждений – комиссия по вопросам рыболовства в этом водоеме. 30 октября прошлого года она утвердила на этот год документ, регулирующий контроль над изъятием рыбных ресурсов и установила объемы добычи промысловых рыб в Азовском море. Ни буквы в этих документах «Норд» не нарушил.

Лов вели крымчане, граждане России, на судне, зарегистрированном в российском судовом реестре. Ранее рыбаки имели паспорта Украины, украинским было и судно.

Позиция украинских правоохранительных органов не просто шаткая, она беспочвенна. Мол, санкции на смену паспортов и перерегистрацию «Норда» она не давала. Значит, рыбаки – преступники, ведущие лов незаконно.

Но сменить гражданство может любой человек по своему желанию. В отличие от законов СССР, современное право не требует на это согласия государства. То же касается судна. Производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз им. Первого Мая», которому оно принадлежит, не был украинским госпредприятием. При этом, рыболовецкие суда ходят сейчас зачастую под флагами офшорных островов, так что смена флага и регистрации не является нарушением.

Спор идет еще и о том, было ли это браконьерство, поскольку «украинское», по версии украинской стороны, судно вело лов по российской квоте. Но если квота тем самым не превышена, а это явно не тот случай, то при чем тут браконьерство?

Кроме того, как отмечает Deutsche Welle, в Киеве указывают на незаконный выход корабля из Керчи на том основании, что с июня 2014 Украина приняла акт о закрытии крымских портов для международного судоходства. По словам одного из официальных лиц, «Норд» нанес ущерб Украине, поскольку при выходе или заходе в порт, судно должно уплатить положенные ей сборы.

Но в вопросе об уплате сбора капитан судна взаимодействует с капитаном порта. Если администрация керченского порта выдала разрешение капитану «Норда», как она выдает их тысячами, государство Украина может подать в суд на этот порт (за то, что тот не перечисляет сборы в ее бюджет). Однако, судя по тому, что Киев этого не делает (как и в отношении всех вообще сборов и налогов, выплачиваемых в Крыму), он опасается, что такой иск удовлетворен не будет. Таким образом, правовых оснований для своих пиратских действий у властей Украины нет никаких, хотя на первый взгляд может даже казаться, что они хотя бы кое-как, но аргументированы. Нет этого.

В случае с земснарядом ситуация, по крайней мере внешне, затрагивает российские интересы в меньшей степени. «Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке. Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Крымского моста.

Кроме того, есть информация, что земснаряд хоть и принадлежит российской компании, ходит под флагом Белиза. Если все это верно, то получается, что Россия в данном случае вообще не видит межгосударственной проблемы: частная компания на судне не под российским флагом совершала некие действия в водах, которые Россия юридически не признает ни своими, ни украинскими (Киев считает их своими).

«Сомалийские пираты» и как с ними бороться

Что ж, сам факт задержания украинскими властями судов, так или иначе связанных с Крымом, не уникален. Вспомним, что в ноябре 2016 года близ устья Дуная было задержано судно Sky Moon, шедшее под танзанийским флагом с грузом технической соды из Крыма. Правда, тогда все дело закончилось лишь конфискацией груза. Да и в том же Азовском море были похожие инциденты, и заканчивались они быстро, без особого шума и уж тем более без арестов с перспективой тюремного срока. Но теперь Украине, как видно, нужен шум, нужен большой судебный процесс, к которому будет приковано международное внимание.

«На словах мы, конечно, за то, чтобы Крым вернулся в Украину. Но на деле - зачем Порошенко нужны два миллиона голосов против него на выборах?», — так обрисовал политику Украины в отношении полуострова в беседе с «Экспертом» один украинский журналист. И действительно, с 2014 года декларации украинских властей в отношении Крыма разительно отличались от действий. Власти страны, заявляя о необходимости вернуть полуостров, делали всё, чтобы покрепче привязать Крым к России.

Список мер в этом направлении можно множить и множить: тут и демонстративная блокада полуострова, объявленная как раз тогда, когда Москва смогла наладить его эффективное снабжение с материком; и введенные Украиной условия посещения Крыма иностранцами, которые не оставляют им другого выбора кроме как прибывать туда с российской территории, и многое другое.

Задержания российских судов стоит в ряду таких символических действий, но с явным уклоном в эскалацию. В этих условиях не только будущее капитана «Норда», но и судьба многих других российских граждан из числа тех же крымских рыбаков, осуществляющих лов в Азовском море, будет зависеть от грамотных действий российских властей. У них прочная юридическая база. Привлечение военного флота для охраны рыболовства должно рассматриваться как крайняя мера.