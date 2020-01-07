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Морской десант Хафтара захватил родной город Каддафи, силы ПНС бегут

07 января 2020, 09:39  •  88 • В мире
В Ливии бойцами армии маршала Халифы Хафтара захвачена значительная часть родного города Муаммара Каддафи - Сирта. На данный момент морской десант захватил порт города, а наземные войска взяли под контроль военную базу. Как говорится в сообщении журналистов с места событий, подразделения сил правительства национального согласия выходят из города.
Ливийский Сирт, близ которого некогда родился бывший лидер страны Муаммар Каддафи, захвачен военными Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Журналисты с места событий сообщают, что морской десант взял под контроль порт города, а наземные силы захватили военную базу к востоку от Сирта.
Отмечается, что военные, захватывая городские районы, продвигаются в центр населённого пункта. По сообщению корреспондента "Аль-Хадат" с места событий, силы правительства национального согласия выходят из города.
Войска ПНС сейчас сражаются с силами Хафтара, пытающимися продвинуться к Ситру. Сейчас они захватили военную базу Кардабия и пытаются прорваться к центру Ситра, пишет "Взгляд".
Ранее сообщалось, что Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии. На такой шаг он пошёл после того, как ранее в январе парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи врагам Хафтара - правительству национального единства, базирующемуся в Триполи.
В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие существенную часть территории Ливии, пытаются захватить Триполи, передаёт "Интерфакс".

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