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«Морской бриз» на фоне шторма: на Украине готовятся к совместным военным учениям с США

01 июля 2018, 22:09  •  91 • Украина
В июле в акватории Чёрного моря пройдут американо-украинские военные учения «Морской бриз — 2018». Ежегодные международные манёвры в этот раз будут проводится на фоне сообщений об удручающем положении украинского флота. Так, командующий ВМС Игорь Воронченко заявил о риске потерять судостроение, а заместитель министра оккупированных территорий Георгий Тука и вовсе сказал, что у Украины на море «есть только дуля». На что рассчитывает Киев, принимая участие в «Морском бризе» — в материале RT.
 
© ALEXEY KRAVTSOV AFP
 

В первой половине июля в акватории Чёрного моря стартуют очередные совместные украинско-американские учения «Морской бриз». Об этом 1 июля заявил министр иностранных дел Украины Степан Полторак Заявление опубликовано на сайте военного ведомства в рамках поздравления с днём национального флота.

«Украинско-американские учения «Морской бриз — 2018», которые начинаются на следующей неделе, станут экзаменом морского командования на совместимость с лучшими флотами мира», — говорится в поздравительной телеграмме министра.

Полторак добавил, что в морском ведомстве вводятся стандарты НАТО, «укрепляется обороноспособность юга Украины». Кроме этого, строится новая база морской пехоты и реконструируется южная военно-морская база, что позволит Киеву активизировать деятельность на Азовском море.

Однако ВМС Украины переживают непростые времена, отмечают эксперты. В Киеве всё чаще обсуждают катастрофическое состояние кораблей и отсутствие финансирования на строительство новых. Так, недавно источник RT в Минобороны Украины рассказал о бедственном положении 95% судов, а командующий ВМС Игорь Воронченко заявил о возможной потере Украиной судостроения.

На этой неделе заместитель министра временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука признался, что из-за плачевного состояния флота не видит возможности противодействия России на море.

«У нашей армии на море есть только дуля, и вы прекрасно это знаете. Мы не можем противостоять российскому военному флоту», — сказал он. 

«Американцам выгодно»

Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин убеждён, что, учитывая состояние флота, данные учения можно трактовать, как повод «лишний раз показать причастность Украины к каким-то формированиям НАТО, показать свою значимость на черноморском побережье». 

«Здесь больше вопрос стоит в том, чтобы для американцев отработать возможности входа их кораблей, в частности 6-го флота США, в порты Украины, определение возможности портовых систем к обеспечению или обслуживанию этих кораблей. Говорить о военно-морском флоте Украины это смешно или даже неприлично. Поэтому здесь будут отрабатываться вопросы взаимодействия по материально-техническому обеспечению американцев, которые будут отрабатывать практики вхождения и нахождения в портах», — отметил эксперт в беседе RT.

Анохин также добавил, что в Москве такие манёвры не приветстствуют. 

«Естественно это в военном и в политическом плане раздражение. Но наше руководство уже к этому привыкло и действует по отработанной схеме. Оно считает, что если украинцы не сделали гадости на этих двух неделях, жди на третьей. Поэтому к гадостям мы привыкли и я думаю отношение нашего руководства к этим действиям очень спокойное», — сказал он.

Сами по себе учения «Морской бриз» — обычное мероприятие, тренировка моряков, отмечает военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин. Их официальное назначение — отработать «согласование флотов, взаимодействие на море, спасение терпящих бедствия, борьбу с терроризмом и оказание помощи подводным лодкам, севшим на грунт». Но их отличает от остальных подобных манёвров «агрессивная повестка».

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«Раньше Россия всегда принимала участие, а сейчас перестали приглашать. Если не приглашают на учения, следовательно остаются подозрения, что если ты не с нами, а против нас. Следовательно отрабатывают совместные действия против России», — сказал он в беседе с RT.

Как и Владимир Анохин, Литовкин в первую очередь отмечает выгоду США от проведения данных мероприятий.

«Американцам учения выгодны. На кораблях, которые заходят в черное море, расположены крылатые ракеты большой дальности — Томагавки. Эти ракеты предназначены, в том числе, и для нанесения ударов по России. В частности, по базам ракетных войск стратегического назначения, расположенным в  Калужской, Тверской, Саратовской и Ивановской области. Они как раз достают везде. Так что для американцев это тренировка по прицеливанию. Вдобавок они будут следить за тем, что происходит в Крыму, за действиями черноморского флота», — рассказал он.

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подчёркивает, что важным фактором здесь являются не сами учения, а факт нахождение на территории Украины американских войск.

«Я думаю ни о какой выработке боевой слаженности речь идти не может, потому что сегодня территории Украины ничего не угрожает. Каким образом ВСУ, не будучи членом НАТО, будут проводить учения — это их внутреннее дело», — подытожил он.

  • Военнослужащие США на военных украинско-американских военных учениях © Денис Петров
  • РИА Новости
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Тем временем другие военные манёвры в регионе продолжаются уже месяц. Так, 4 июня в акватории Азовского моря Украина начала проводить учения. Для проведения мероприятий по боевой подготовке до конца лета было закрыто три морских участка вблизи Мариуполя и к востоку от Бердянска.

Глава Крыма Сергей Аксёнов охарактеризовал эти учения, как «пиар-акцию», не имеющую практического значения с военной точки зрения. Он также отметил, что в этой связи усиление российской группировки войск на полуострове оправданно и необходимо.

Согласно комментариям Минобороны Украины, манёвры морской пехоты и ВМС осуществляются в рамках подготовки к международным учениям «Морской бриз — 2018».

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