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Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО

12 июля 2021, 12:10  •  307 • Политика
Фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО, разворачивая собственные учения. Таким образом, морской бой с русскими не удался, хотя его в красках описывали западные аналитики. Впрочем, не сдерживая эмоций.
Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" приняли участие в учениях на Чёрном море после захода кораблей НАТО. На следующем этапе подготовки предстоят учения с экипажами самолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.
Между тем основатель организации Stop NATO Рик Розофф проанализировал недавние военные манёвры кораблей и самолётов сил НАТО в Чёрном море и пришёл к выводу, что на этих учениях участники Североатлантического альянса отработали обстрел русского флота. Впрочем, под конец своего анализа спикер не удержался и подколол НАТО.
Иронизируя, Розофф говорит о том, насколько тесно в Черноморском регионе от военных кораблей, самолётов, ракет и войск НАТО и США в частности. Настолько тесно, что аналитика даже удивляет, что "какие-либо коммерческие суда могут найти место для манёвра или что солнце едва-едва пробивается сквозь морские волны".
Аналитик ёмко обозначает, как именно НАТО интерпретирует "защиту союзного населения", описывая морской бой с неба и с моря, с вышеуказанными участниками манёвров.
"Возникает вопрос, не развевались ли на кораблях НАТО, чтобы придать им вид аутентичности, по этому случаю флаги России, - интересуется аналитик и не без сарказма резюмирует: - Похоже, мир узнает о продолжающейся войне - потому что она такова, - только когда будет объявлено о её окончании".

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