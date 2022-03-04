Морской борт: какие задачи решит запуск нового парома «Маршал Рокоссовский»

Введение в строй парома «Маршал Рокоссовский» решает вопрос транспортной доступности и безопасности Калининградской области, подчеркнул в разговоре с «Известиями» ее губернатор Антон Алиханов . Он добавил, что морская компонента в ближайшие годы будет продолжать развиваться. 4 марта в церемонии поднятия флага РФ на этом пароме в режиме видеоконференции принял участие президент Владимир Путин . Глава государства отметил, что запуск линии позволит гарантировать надежную связь области и всей страны. В этот же день российский лидер поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко — стороны обсудили ход российской специальной операции на Украине.

Западный форпост

Владимир Путин 4 марта принял участие в поднятии государственного флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский». Церемония прошла в морском порту Усть-Луга Ленинградской области, а президент присутствовал на ней в режиме видеоконференции. В начале своей речи глава государства отметил, что уже сегодня судно пойдет в Калининградскую область и «повезет товары повседневного спроса для жителей, продукцию для строительной и других важнейших отраслей экономики региона» . Он также подчеркнул: новый паром сможет выходить в море и в сложных погодных условиях, а зимой — без сопровождения ледокола. Судно работает на сжиженном природном газе или дизельном топливе, но с высокими экологическими характеристиками . Это, в свою очередь, поможет более чем на 90% уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и обеспечить защиту окружающей среды и акватории Балтийского моря.

«Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной. А это означает, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калининградской области, для бесперебойных поставок продукции и устойчивой работы компаний и предприятий региона» , — рассказал Владимир Путин.

Губернатор Калининградской области рассказал «Известиям», что этот маршрут использовался регионом и ранее.

Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский» Фото: РИА Новости/Андрей Горшков

«Сейчас на линии вместе с этим новым паромом — три. Мы ждем в течение этого года еще один. Грузооборот — как транзитный, так и поставки сырья, материалов и товаров общего потребления из других регионов РФ — растет год от года. Нам нужно расширение логистических возможностей. Для нас это сейчас вопрос транспортной доступности и безопасности и вопрос упрочения связей с территорией РФ», — отметил глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что портовая инфраструктура в области создана, а в данный момент строится еще один терминал в Пионерском . «Это создаст дополнительные возможности, в том числе для приема круизных лайнеров», — сказал глава региона. Антон Алиханов добавил: морская компонента субъекта в ближайшие годы продолжит развиваться .

Кроме президента и главы Калининградской области в мероприятии приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также руководители профильных учреждений и предприятий.

Паром «Маршал Рокоссовский» Фото: ФГУП «Росморпорт»/rosmorport.ru

Однако только запуском парома повестка этого видеовключения президента не ограничилась. Так, глава государства рассказал о том, что у России нет никаких недобрых намерений в адрес соседей. Он посоветовал им не нагнетать ситуацию и не вводить никаких ограничений . «Я думаю, все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать», — подчеркнул Владимир Путин. Отреагировал он и на поведение фирм, уходящих в данный момент из России. Президент выразил уверенность, что РФ от этого только приобретет дополнительные компетенции и в конечном итоге лишь выиграет.

Есть поддержка

В пятницу Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

« Обсужден ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что задачи операции, которая осуществляется по плану, решаются и будут выполнены в полном объеме », — сообщается на сайте Кремля. Также подчеркивается, что белорусский президент выразил поддержку российским действиям. Журналистам Александр Лукашенко сообщил, что разговор с Владимиром Путиным длился два часа.

« Конфликт на Украине сегодня начался, а завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, — это надолго. Они уцепились в нас железобетонно , о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили», — пояснил Лукашенко.

Александр Лукашенко Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь/president.gov.by

В белорусском парламенте в разговоре с «Известиями» отметили, что западные санкции против наших стран всегда вводились без всяких причин.

«Санкции вводят для того, чтобы нас фактически уничтожить. На мой взгляд, это нас только укрепит в дальнейшем. Мы эти трудности переживем. Никто нас не сломает , — сказал заместитель председателя международного комитета парламента Белоруссии Олег Гайдукевич. — Сейчас очень важно единство российского и белорусского народов . Над этим надо работать, а большинство людей нас услышат и поймут».

Он также отметил, что санкции западных стран бьют по ним самим «больше, чем по нам».