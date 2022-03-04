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Морской борт: какие задачи решит запуск нового парома «Маршал Рокоссовский»
04 марта 2022, 19:15 • 64 • Политика
Введение в строй парома «Маршал Рокоссовский» решает вопрос транспортной доступности и безопасности Калининградской области, подчеркнул в разговоре с «Известиями» ее губернатор Антон Алиханов. Он добавил, что морская компонента в ближайшие годы будет продолжать развиваться. 4 марта в церемонии поднятия флага РФ на этом пароме в режиме видеоконференции принял участие президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что запуск линии позволит гарантировать надежную связь области и всей страны. В этот же день российский лидер поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко — стороны обсудили ход российской специальной операции на Украине.
Западный форпост
Владимир Путин 4 марта принял участие в поднятии государственного флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский». Церемония прошла в морском порту Усть-Луга Ленинградской области, а президент присутствовал на ней в режиме видеоконференции. В начале своей речи глава государства отметил, что уже сегодня судно пойдет в Калининградскую область и «повезет товары повседневного спроса для жителей, продукцию для строительной и других важнейших отраслей экономики региона». Он также подчеркнул: новый паром сможет выходить в море и в сложных погодных условиях, а зимой — без сопровождения ледокола. Судно работает на сжиженном природном газе или дизельном топливе, но с высокими экологическими характеристиками. Это, в свою очередь, поможет более чем на 90% уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и обеспечить защиту окружающей среды и акватории Балтийского моря.
«Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной. А это означает, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калининградской области, для бесперебойных поставок продукции и устойчивой работы компаний и предприятий региона», — рассказал Владимир Путин.
Губернатор Калининградской области рассказал «Известиям», что этот маршрут использовался регионом и ранее.
Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ на пароме «Маршал Рокоссовский»
Фото: РИА Новости/Андрей Горшков
«Сейчас на линии вместе с этим новым паромом — три. Мы ждем в течение этого года еще один. Грузооборот — как транзитный, так и поставки сырья, материалов и товаров общего потребления из других регионов РФ — растет год от года. Нам нужно расширение логистических возможностей. Для нас это сейчас вопрос транспортной доступности и безопасности и вопрос упрочения связей с территорией РФ», — отметил глава региона.
Губернатор также подчеркнул, что портовая инфраструктура в области создана, а в данный момент строится еще один терминал в Пионерском. «Это создаст дополнительные возможности, в том числе для приема круизных лайнеров», — сказал глава региона. Антон Алиханов добавил: морская компонента субъекта в ближайшие годы продолжит развиваться.
Кроме президента и главы Калининградской области в мероприятии приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также руководители профильных учреждений и предприятий.
Паром «Маршал Рокоссовский»
Фото: ФГУП «Росморпорт»/rosmorport.ru
Однако только запуском парома повестка этого видеовключения президента не ограничилась. Так, глава государства рассказал о том, что у России нет никаких недобрых намерений в адрес соседей. Он посоветовал им не нагнетать ситуацию и не вводить никаких ограничений. «Я думаю, все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать», — подчеркнул Владимир Путин. Отреагировал он и на поведение фирм, уходящих в данный момент из России. Президент выразил уверенность, что РФ от этого только приобретет дополнительные компетенции и в конечном итоге лишь выиграет.
Есть поддержка
В пятницу Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Обсужден ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что задачи операции, которая осуществляется по плану, решаются и будут выполнены в полном объеме», — сообщается на сайте Кремля. Также подчеркивается, что белорусский президент выразил поддержку российским действиям. Журналистам Александр Лукашенко сообщил, что разговор с Владимиром Путиным длился два часа.
«Конфликт на Украине сегодня начался, а завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, — это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили», — пояснил Лукашенко.
Александр Лукашенко
Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь/president.gov.by
В белорусском парламенте в разговоре с «Известиями» отметили, что западные санкции против наших стран всегда вводились без всяких причин.
«Санкции вводят для того, чтобы нас фактически уничтожить. На мой взгляд, это нас только укрепит в дальнейшем. Мы эти трудности переживем. Никто нас не сломает, — сказал заместитель председателя международного комитета парламента Белоруссии Олег Гайдукевич. — Сейчас очень важно единство российского и белорусского народов. Над этим надо работать, а большинство людей нас услышат и поймут».
Он также отметил, что санкции западных стран бьют по ним самим «больше, чем по нам».
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