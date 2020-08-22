Морская стычка России и США грозит войной, на принятие решений хватит пары секунд - Блытов

США и НАТО в духе холодной войны размышляют над эффективными способами борьбы с российскими подводными лодками в случае начала военного конфликта, что чревато применением ядерного оружия, заявил ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс. Слова американского военного прокомментировал сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.

Брэдфорд Дисмьюкс отмечает, что логика стратегической противолодочной обороны времён холодной войны неприменима к новым стратегическим ситуациям против России. Он призвал американских моряков избегать встреч с российскими подлодками любой ценой.

Действительно, у нас есть очень мощные корабли, подводные лодки, которые способны нанести значительный ущерб, не только флоту США, но и территории Соединённых Штатов Америки. И все это понимают и знают, - сказал в интервью Царьграду Виктор Блытов.

Он отметил, что сценарий столкновения подлодок России и США в настоящее, мирное время отнюдь не нулевой. Если верить адмиралу Попову, причиной гибели атомохода "Курск" стало как раз столкновение с американской подлодкой "Мемфис", указывает эксперт.

То есть вот эти столкновения, в мирное время, под водой, на воде, они способны привести к конфликту. Причем к крупному конфликту. Когда дело о начале войны может решаться секундами, - подчеркнул Виктор Блытов.

По его мнению, Дисмьюкс своим предупреждением хотел сказать, что Россия встала на ноги снова и нельзя к ней относиться так, как относились в 1990-е годы. Иначе это может повлечь проблемы, подытожил военный эксперт.