Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопас...
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот"...
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
Главная / В мире

Морская пехота США в районе Очакова? Штаты будут готовить диверсионно-разведывательные группы на Украине - Леонков

28 марта 2020, 00:35  •  32 • В мире
США строят четыре военных объекта на Украине. Эксперты уверены, что это делается для увеличения присутствия американцев в стране и приведет к дестабилизации обстановки в регионе. Один из объектов - склад для плавсредств роты специальных операций Корпуса морской пехоты США у Очакова. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американские эксперты будут готовить диверсионно-разведывательные группы.
Американцы увеличивают своё присутствие на Украине. Они готовятся строить четыре объекта. Штаты ищут подрядчиков для возведения центров боевой подготовки. Один из них будет расположен у села Девички в Киевской области, другой - рядом с селом Широколановка в Николаевской области. В обоих можно будет разместить 300-400 человек.
Кроме того, планируется возвести для плавсредств роты специальных операций Корпуса морской пехоты США неподалёку от Очакова. Четвертый объект - реновация казарм в Киевской области.
Эксперты считают, что это приведет к дестабилизации обстановки в регионе. Как рассказал RT военный эксперт Алексей Леонков, американские военные эксперты будут готовить диверсионно-разведывательные группы для боя в городских условиях.
"В этом отмечался и Очаковский центр, построенный для диверсионных групп, которые действуют с акватории моря. Через них осуществляется контроль и оказание финансовой помощи, а также дальнейшая подготовка украинских военнослужащих по разработанным Соединёнными Штатами программам", - заявил специалист.
поддерживаю
не поддерживаю

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
27 марта 2020, 11:35
За помощью русских Европа встаёт в очередь. Место заняла Сербия
27 марта 2020, 18:35
Коронавирус убил звезду "Крокодила Данди". В США Марка Блума не спасли
27 марта 2020, 11:35
США заняли первое место. В печальной статистике по коронавирусу
27 марта 2020, 18:35
Не умеют пользоваться туалетами: На Западе выявили новую напасть
27 марта 2020, 18:35
La Stampa - против, итальянцы - за: "Русский десант" в Италии заставляет Запад скрипеть зубами
27 марта 2020, 20:35
"Тебя настигла карма": Облизавший унитаз тиктокер свалился с коронавирусом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2020, 19:08
Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
21 марта 2020, 21:00
Путин направил российскую армию на борьбу с коронавирусом в Италии
22 марта 2020, 10:35
Пытались "подложить мину", а теперь нервничают: в МИД России дали совет США
22 марта 2020, 07:35
Операция «Вирус»
21 марта 2020, 14:29
Приближается настоящая буря. Короновирус продемонстрирует колоссальный всплеск классовой борьбы по всему миру
21 марта 2020, 22:35
"Русский медведь долго терпел. А теперь нанес удар по американской нефти" (Обзор ИноСми)
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.