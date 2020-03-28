Морская пехота США в районе Очакова? Штаты будут готовить диверсионно-разведывательные группы на Украине - Леонков

Американцы увеличивают своё присутствие на Украине. Они готовятся строить четыре объекта. Штаты ищут подрядчиков для возведения центров боевой подготовки. Один из них будет расположен у села Девички в Киевской области, другой - рядом с селом Широколановка в Николаевской области. В обоих можно будет разместить 300-400 человек.

Кроме того, планируется возвести для плавсредств роты специальных операций Корпуса морской пехоты США неподалёку от Очакова. Четвертый объект - реновация казарм в Киевской области.

Эксперты считают, что это приведет к дестабилизации обстановки в регионе. Как рассказал RT военный эксперт Алексей Леонков, американские военные эксперты будут готовить диверсионно-разведывательные группы для боя в городских условиях.

"В этом отмечался и Очаковский центр, построенный для диверсионных групп, которые действуют с акватории моря. Через них осуществляется контроль и оказание финансовой помощи, а также дальнейшая подготовка украинских военнослужащих по разработанным Соединёнными Штатами программам", - заявил специалист.