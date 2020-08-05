Морская пехота США отказывается от танков: оптимизация или ошибка? • 99 • Аналитика

Танкисты 1-го батальона 1-й дивизии КМП и их танк M1A1, подготовленный к перевозке. 6 июля 2020 г.



В марте стало известно, что в ближайшее время Корпус морской пехоты США откажется от основных боевых танков. Несколько недель назад, в июле стартовал процесс списания такой техники с последующим расформированием танковых подразделений. В новых планах по развитию КМП, расписанных на ближайшие десятилетия, не нашлось места для тяжелой бронетехники.



В процессе списания

До недавнего времени в КМП США имелось три танковых батальона – в составе 1-й, 2-й и 4-й дивизий; номера батальонов и дивизий совпадали. В активных частях и в резерве числилось почти 450 ОБТ M1A1 Abrams. Несмотря на принадлежность к не самой новой модификации, такая бронетехника успешно использовалась для решения всех основных задач. Также КМП принадлежит 80 ремонтно-эвакуационных машин M88A1/2.



В начале июля стартовали реальные мероприятия по отказу от «Абрамсов». Первой такой техники лишился 1-й танковый батальон 1-й дивизии. Танки использовались в учебном центре Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms в Калифорнии для подготовки личного состава. В связи с изменением планов необходимость в таких «учебных» ОБТ пропала, и их забрали у батальона. Сам батальон ждет расформирование.



18 июля на базе Кэмп-Пендлтон состоялась церемония «деактивации» роты «Альфа» 4-го батальона 4-й дивизии. Списанную бронетехнику отправили на одну из баз хранения. В ближайшие недели расформируют еще несколько рот этого батальона. До конца следующего 2021 г. 4-й батальон в составе шести рот и штаба полностью прекратит службу.





Танкисты 4-го танкового батальона 4-й дивизии провожают БРЭМ M88A1. 18 июля 2020 г.

В самом конце июля на базе Кэмп-Лежен состоялась аналогичная церемония, поставившая точку в службе M1A1 в составе роты «Чарли» 2-го танкового батальона 2-й дивизии. Ожидаются аналогичные мероприятия, по результатам которых службу прекратят и прочие роты батальона.



Таким образом, процесс списания ОБТ из частей КМП уже начался и набирает обороты. В обозримом будущем все три танковых батальона будут «разоружены» и расформированы за ненадобностью либо переформированы в части иного назначения. Впервые за несколько десятилетий морская пехота останется без собственных танков.



«Проект сил»

Актуальные планы командования по развитию и перестройке КМП были опубликованы в марте в документе Force Design 2030. В нем описываются существующие и ожидаемые вызовы и угрозы, а также способы противодействия им и меры по развитию Корпуса. Согласно таким планам, отказ от ОБТ является лишь частью более крупной реформы КМП. Сокращениям и изменениям подвергнутся почти все структуры Корпуса.



Авторы «Проекта сил» указывают, что в связи с изменением стратегической военно-политической обстановки основной зоной ответственности КМП США в ближайшем будущем станет Азиатско-Тихоокеанский регион. Возможно, он даже станет новым театром военных действий. АТР как ТВД имеет ряд характерных особенностей, предъявляющих специфические требования к возможностям КМП.



Для АТР характерно большое количество мелких островов, часть которых к тому же является спорной территорией, и большая протяженность береговой линии. На таком ТВД актуальными являются морские десанты на неподготовленное побережье с быстрым переходом от одного участка суши к другому. Подобные методики уже применялись в ходе Второй мировой войны.





Танки 1-й логистической группы КМП в Афганистане, 2012 г.

Командование КМП полагает, что для подобных операций необходим широкий спектр амфибийной бронетехники различного назначения, и большая часть наличных машин соответствует этим требованиям. ОБТ «Абрамс», в свою очередь, не укладываются в эту стратегию. Несмотря на высокие боевые качества, танки недостаточно мобильны и требуют особого подхода, что делает их не слишком полезными в морских десантных операциях.



Отмечается необходимость сокращения штатов и оптимизации структуры Корпуса. Так, в составе структуры Fleet Marine Forces, объединяющей силы ВМС и КМП, должно остаться 12 тыс. человек. Пехотные батальоны будут сокращены до 200 чел. Активные силы составит 21 пехотный батальон, резерв – 6 батальонов. Танковые батальоны расформировываются. Артиллерия будет включать 5 батарей со ствольными системами и 21 батарею на РСЗО. Также предлагается создать 12 легких разведывательных рот и 4 амфибийные десантные роты. Преобразования завершатся к 2030 г.



Бывшие танки и БРЭМ КМП будут передавать на базы хранения. Далее часть машин пройдет модернизацию и поступит на службу в сухопутные войска. Также высвободившуюся технику могут продать третьим странам.



Выгоды и ограничения

КМП отказывается от танков в связи со спецификой ожидаемых вооруженных конфликтов. В последние десятилетия Корпус в основном дополнял Армию в сухопутных операциях, в ходе которых ему требовался полный спектр бронетехники, включая ОБТ.





Танк M1A1 2-го батальона 2-й дивизии КМП, 2013 г.

В будущем ожидаются операции иного рода, в которых особое значение приобретают десантно-высадочные средства и амфибийные машины. Командование рассчитывает, что запланированная перестройка КМП позволит получить требуемые боевые возможности, но при этом не тратиться на содержание и эксплуатацию танков – фактически бесполезных в условиях ожидаемых конфликтов. Если же КМП понадобится поддержка ОБТ, ее предоставят сухопутные войска. Более того, новые стратегии предусматривают более плотное взаимодействие с Армией при совместных действиях.



Оптимизация организационно-штатной структуры КМП позволит сократить расходы по всем основным статьям. В мартовском документе Force Design 2030 утверждалось, что экономия достигнет 12 млрд долл. При этом речь не идет о потере боевых качеств и неспособности решать поставленные задачи.



Следует отметить, что КМП до сих пор использовал танки старой модификации M1A1 – это негативно сказывалось на боевом потенциале и приводило к отставанию от армии с современными M1A2. Модернизация бронетехники требовала немалых расходов, из-за чего ее так и не провели. Таким образом, отказ от ОБТ приводит к дополнительной экономии на обновлении техники.



В защиту танков

В целом командование рассматривает отказ от танков как полезную меру, способную положительно повлиять на потенциал КМП. Однако эта мера оказывается, как минимум, неоднозначной. На протяжении многих десятилетий КМП успешно использовали танки в разных ситуациях и условиях – и никакая критика не приводила к отказу от них.





1-й батальон на учениях, 2015 г.

ОБТ M1A1, несмотря на солидный возраст, сохраняют достаточно высокие боевые качества. Как показывали последние операции, подобная техника до сих пор способна решать поставленные боевые задачи. Проведение модернизации позволило бы нарастить ее возможности при приемлемых тратах. Бронебойные боеприпасы: современность и перспективы



Аргумент о недостаточной мобильности вызывает вопросы. Десантные корабли ВМС США способны перевозить различную технику, в т.ч. танки. Десантно-высадочные средства обеспечивают доставку бронемашин на берег – и танков тоже. При этом в распоряжении десантных сил оказывается хорошо защищенная техника с высокой проходимостью и мощным вооружением, способная эффективно поддерживать их. Почему связку ОБТ и десантных средств посчитали непригодной для применения в будущем – неясно.



Так или иначе, КМП решил отказаться от одного из самых удобных и универсальных образцов в сфере бронетехники. Теперь развитие Корпуса связывают только с легкими и средними по массе машинами, которые по ряду характеристик проигрывают танкам. Нельзя исключать, что такая разница в параметрах и возможностях проявит себя в негативном ключе.



Планы и действия

Утвержденный план развития КМП США предлагает перестройку структуры этого вида вооруженных сил и изменение подхода к комплектованию парка техники. Уже приняты первые меры по обоим направлениям – начато списание танков и расформирование танковых рот из отдельных батальонов при дивизиях. Полный отказ от ОБТ займет не более нескольких лет и завершится в обозримом будущем.



В Пентагоне рассчитывают, что после всего этого КМП будет меньше, дешевле в содержании и эффективнее на ожидаемых ТВД. Насколько верными являются такие прогнозы и планы – открытый вопрос. Время покажет, к чему приведет нынешняя реформа и насколько правильной она была.



Пока нельзя исключать, что в дальнейшем, после тех или иных событий, КМП в срочном порядке начнет восстанавливать танковые подразделения и возвращать «Абрамсы» на службу. Однако сейчас от них с уверенностью и оптимизмом отказываются. Временно или навсегда, неизвестно. В марте стало известно, что в ближайшее время Корпус морской пехоты США откажется от основных боевых танков. Несколько недель назад, в июле стартовал процесс списания такой техники с последующим расформированием танковых подразделений. В новых планах по развитию КМП, расписанных на ближайшие десятилетия, не нашлось места для тяжелой бронетехники.До недавнего времени в КМП США имелось три танковых батальона – в составе 1-й, 2-й и 4-й дивизий; номера батальонов и дивизий совпадали. В активных частях и в резерве числилось почти 450 ОБТ M1A1 Abrams. Несмотря на принадлежность к не самой новой модификации, такая бронетехника успешно использовалась для решения всех основных задач. Также КМП принадлежит 80 ремонтно-эвакуационных машин M88A1/2.В начале июля стартовали реальные мероприятия по отказу от «Абрамсов». Первой такой техники лишился 1-й танковый батальон 1-й дивизии. Танки использовались в учебном центре Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms в Калифорнии для подготовки личного состава. В связи с изменением планов необходимость в таких «учебных» ОБТ пропала, и их забрали у батальона. Сам батальон ждет расформирование.18 июля на базе Кэмп-Пендлтон состоялась церемония «деактивации» роты «Альфа» 4-го батальона 4-й дивизии. Списанную бронетехнику отправили на одну из баз хранения. В ближайшие недели расформируют еще несколько рот этого батальона. До конца следующего 2021 г. 4-й батальон в составе шести рот и штаба полностью прекратит службу.В самом конце июля на базе Кэмп-Лежен состоялась аналогичная церемония, поставившая точку в службе M1A1 в составе роты «Чарли» 2-го танкового батальона 2-й дивизии. Ожидаются аналогичные мероприятия, по результатам которых службу прекратят и прочие роты батальона.Таким образом, процесс списания ОБТ из частей КМП уже начался и набирает обороты. В обозримом будущем все три танковых батальона будут «разоружены» и расформированы за ненадобностью либо переформированы в части иного назначения. Впервые за несколько десятилетий морская пехота останется без собственных танков.Актуальные планы командования по развитию и перестройке КМП были опубликованы в марте в документе Force Design 2030. В нем описываются существующие и ожидаемые вызовы и угрозы, а также способы противодействия им и меры по развитию Корпуса. Согласно таким планам, отказ от ОБТ является лишь частью более крупной реформы КМП. Сокращениям и изменениям подвергнутся почти все структуры Корпуса.Авторы «Проекта сил» указывают, что в связи с изменением стратегической военно-политической обстановки основной зоной ответственности КМП США в ближайшем будущем станет Азиатско-Тихоокеанский регион. Возможно, он даже станет новым театром военных действий. АТР как ТВД имеет ряд характерных особенностей, предъявляющих специфические требования к возможностям КМП.Для АТР характерно большое количество мелких островов, часть которых к тому же является спорной территорией, и большая протяженность береговой линии. На таком ТВД актуальными являются морские десанты на неподготовленное побережье с быстрым переходом от одного участка суши к другому. Подобные методики уже применялись в ходе Второй мировой войны.Командование КМП полагает, что для подобных операций необходим широкий спектр амфибийной бронетехники различного назначения, и большая часть наличных машин соответствует этим требованиям. ОБТ «Абрамс», в свою очередь, не укладываются в эту стратегию. Несмотря на высокие боевые качества, танки недостаточно мобильны и требуют особого подхода, что делает их не слишком полезными в морских десантных операциях.Отмечается необходимость сокращения штатов и оптимизации структуры Корпуса. Так, в составе структуры Fleet Marine Forces, объединяющей силы ВМС и КМП, должно остаться 12 тыс. человек. Пехотные батальоны будут сокращены до 200 чел. Активные силы составит 21 пехотный батальон, резерв – 6 батальонов. Танковые батальоны расформировываются. Артиллерия будет включать 5 батарей со ствольными системами и 21 батарею на РСЗО. Также предлагается создать 12 легких разведывательных рот и 4 амфибийные десантные роты. Преобразования завершатся к 2030 г.Бывшие танки и БРЭМ КМП будут передавать на базы хранения. Далее часть машин пройдет модернизацию и поступит на службу в сухопутные войска. Также высвободившуюся технику могут продать третьим странам.КМП отказывается от танков в связи со спецификой ожидаемых вооруженных конфликтов. В последние десятилетия Корпус в основном дополнял Армию в сухопутных операциях, в ходе которых ему требовался полный спектр бронетехники, включая ОБТ.В будущем ожидаются операции иного рода, в которых особое значение приобретают десантно-высадочные средства и амфибийные машины. Командование рассчитывает, что запланированная перестройка КМП позволит получить требуемые боевые возможности, но при этом не тратиться на содержание и эксплуатацию танков – фактически бесполезных в условиях ожидаемых конфликтов. Если же КМП понадобится поддержка ОБТ, ее предоставят сухопутные войска. Более того, новые стратегии предусматривают более плотное взаимодействие с Армией при совместных действиях.Оптимизация организационно-штатной структуры КМП позволит сократить расходы по всем основным статьям. В мартовском документе Force Design 2030 утверждалось, что экономия достигнет 12 млрд долл. При этом речь не идет о потере боевых качеств и неспособности решать поставленные задачи.Следует отметить, что КМП до сих пор использовал танки старой модификации M1A1 – это негативно сказывалось на боевом потенциале и приводило к отставанию от армии с современными M1A2. Модернизация бронетехники требовала немалых расходов, из-за чего ее так и не провели. Таким образом, отказ от ОБТ приводит к дополнительной экономии на обновлении техники.В целом командование рассматривает отказ от танков как полезную меру, способную положительно повлиять на потенциал КМП. Однако эта мера оказывается, как минимум, неоднозначной. На протяжении многих десятилетий КМП успешно использовали танки в разных ситуациях и условиях – и никакая критика не приводила к отказу от них.ОБТ M1A1, несмотря на солидный возраст, сохраняют достаточно высокие боевые качества. Как показывали последние операции, подобная техника до сих пор способна решать поставленные боевые задачи. Проведение модернизации позволило бы нарастить ее возможности при приемлемых тратах.Аргумент о недостаточной мобильности вызывает вопросы. Десантные корабли ВМС США способны перевозить различную технику, в т.ч. танки. Десантно-высадочные средства обеспечивают доставку бронемашин на берег – и танков тоже. При этом в распоряжении десантных сил оказывается хорошо защищенная техника с высокой проходимостью и мощным вооружением, способная эффективно поддерживать их. Почему связку ОБТ и десантных средств посчитали непригодной для применения в будущем – неясно.Так или иначе, КМП решил отказаться от одного из самых удобных и универсальных образцов в сфере бронетехники. Теперь развитие Корпуса связывают только с легкими и средними по массе машинами, которые по ряду характеристик проигрывают танкам. Нельзя исключать, что такая разница в параметрах и возможностях проявит себя в негативном ключе.Утвержденный план развития КМП США предлагает перестройку структуры этого вида вооруженных сил и изменение подхода к комплектованию парка техники. Уже приняты первые меры по обоим направлениям – начато списание танков и расформирование танковых рот из отдельных батальонов при дивизиях. Полный отказ от ОБТ займет не более нескольких лет и завершится в обозримом будущем.В Пентагоне рассчитывают, что после всего этого КМП будет меньше, дешевле в содержании и эффективнее на ожидаемых ТВД. Насколько верными являются такие прогнозы и планы – открытый вопрос. Время покажет, к чему приведет нынешняя реформа и насколько правильной она была.Пока нельзя исключать, что в дальнейшем, после тех или иных событий, КМП в срочном порядке начнет восстанавливать танковые подразделения и возвращать «Абрамсы» на службу. Однако сейчас от них с уверенностью и оптимизмом отказываются. Временно или навсегда, неизвестно. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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