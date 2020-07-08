Морская группировка НАТО проникла в Чёрное море: Русские корабли взяли след

Сотрудники Российского Национального центра управления обороной сообщили о "гостях" из НАТО в Чёрном море.

Так, в его акваторию проникла минно-тральная группировка Североатлантического альянса. В качестве флагманского судна двигалась плавучая база снабжения "Алиакмон" греческих ВМС.

Кроме того, в числе группы находились тральщики "Гаэта" военно-морских сил Италии и "Тамбре" испанского флота.

Отмечается, что силы Черноморского флота ВМФ России в настоящее время осуществляют мероприятия по наблюдению за действиями данных кораблей.

Ранее испанский капитан Мануэль Агирре Альдерегиа заявил о том, что военно-морская группа НАТО направляется в Чёрное море для проведения учений в водах рядом с Одессой и Болгарией. Об этом сообщал испанский канал ABC.