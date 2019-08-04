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Морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем
04 августа 2019, 00:09 • 63 • Украина
Морская авиация Вооружённых сил Украины (ВСУ) завершила лётно-тактические учения над Чёрным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
©mil.gov.ua
«Морская авиация Вооружённых сил Украины завершила лётно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС», — указывается в сообщении ведомства.
Отмечается, что в учениях приняли участие вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26.
По информации пресс-службы, в течение недельных учений «экипажи усовершенствовали лётную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию».
В июле военнослужащие Украины провели тактические учения по уничтожению десантных кораблей противника и десанта на побережье Азовского моря.
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