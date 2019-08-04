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Морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем

04 августа 2019, 00:09  •  63 • Украина
Морская авиация Вооружённых сил Украины (ВСУ) завершила лётно-тактические учения над Чёрным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
 
©mil.gov.ua
 

«Морская авиация Вооружённых сил Украины завершила лётно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС», — указывается в сообщении ведомства. 

Отмечается, что в учениях приняли участие вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26. 

По информации пресс-службы, в течение недельных учений «экипажи усовершенствовали лётную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию».

В июле военнослужащие Украины провели тактические учения по уничтожению десантных кораблей противника и десанта на побережье Азовского моря.

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