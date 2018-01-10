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Морські кици

10 января 2018, 17:24  •  332 • Карикатуры

Украина, по информации СМИ, решила провести "ребрендинг" морской пехоты. Название и структуру было решено позаимствовать у США.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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