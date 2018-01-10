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Морські кици
10 января 2018, 17:24 • 332 • Карикатуры
Украина, по информации СМИ, решила провести "ребрендинг" морской пехоты. Название и структуру было решено позаимствовать у США.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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