Морпехи ВСУ против "российских диверсантов": На Украине опубликовали видео очередной "перемоги"

На Украине СМИ растиражировали видеоролик, на котором якобы заснят бой морских пехотинцев Вооружённых сил Украины (ВСУ) с "российскими диверсантами". Однако представленные кадры несколько не соответствуют описанию.

На видео видно, как один из бойцов ВСУ просто стреляет из пулемёта по неизвестным целям. Его снимает и подбадривает другой. Затем в кадре появляется рука с телефоном третьего. Ничто не выдаёт, что бойцы находятся в опасной или хотя бы напряжённой ситуации. Настрелявшись, украинские военные разбегаются.

Впервые ролик был опубликован на Telegram-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко. Оттуда видео разошлось по украинским СМИ. Утверждается, что ролик снят возле населённого пункта Петровский, который расположен на территории ЛНР. Дата съёмки не указана, но можно увидеть, что листва на деревьях насыщенно-зелёного цвета.