Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия тайно выдавала паспорта жителям Донбасса еще в 2014 году - Бородай
"Белорусы, верните Гомель!": Задержание Богачёвой в Минске вызвало гне...
Новая "Северная доктрина" США: Выдавить Россию из Арктики и с Северног...
"Россия могла бы помочь, но зачем?": Уязвлённой F-35 Норвегии оказалис...
Главная / Политика

Морпехи ВСУ против "российских диверсантов": На Украине опубликовали видео очередной "перемоги"

16 октября 2019, 00:09  •  102 • Политика
Украинские СМИ опубликовали видео "боя" морпехов ВСУ с "российскими диверсантами". На кадрах украинский военный стреляет неизвестно куда из пулемёта, пока его боевые товарищи спокойно снимают всё на телефоны.
На Украине СМИ растиражировали видеоролик, на котором якобы заснят бой морских пехотинцев Вооружённых сил Украины (ВСУ) с "российскими диверсантами". Однако представленные кадры несколько не соответствуют описанию.
На видео видно, как один из бойцов ВСУ просто стреляет из пулемёта по неизвестным целям. Его снимает и подбадривает другой. Затем в кадре появляется рука с телефоном третьего. Ничто не выдаёт, что бойцы находятся в опасной или хотя бы напряжённой ситуации. Настрелявшись, украинские военные разбегаются.
Впервые ролик был опубликован на Telegram-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко. Оттуда видео разошлось по украинским СМИ. Утверждается, что ролик снят возле населённого пункта Петровский, который расположен на территории ЛНР. Дата съёмки не указана, но можно увидеть, что листва на деревьях насыщенно-зелёного цвета.
"Бой у Петровского. Морпехи отстреливаются от диверсионной группы российских оккупантов", - громко озаглавил опубликованное видео украинский журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
15 октября 2019, 20:54
Халатность или коррупция? В правительстве "забыли" прописать целевые показатели нацпроектов
15 октября 2019, 01:24
Уходя из Сирии, США пригрозили Анкаре санкциями - Bloomberg
15 октября 2019, 17:39
"Швыряют со стен Кремля через Twitter": Русские "украли" борщ у украинцев? - ВВС
15 октября 2019, 14:24
"Трамп развязал эскалацию хаоса": США санкциями решили вынудить Турцию остановить "Источник мира"
15 октября 2019, 20:54
Двойное дно: Independent пытается найти скрытую причину визита Путина в Саудовскую Аравию
15 октября 2019, 14:24
"Весь Идлиб - один большой медицинский центр": Фейк NYT о бомбежке ВВС России нашел продолжение в соцсети
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2019, 14:54
"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
13 октября 2019, 03:54
Венгрия углубляет проникновение в Закарпатье
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
11 октября 2019, 03:09
"Жизнь там - мечта": Пушков объяснил Зеленскому разницу между Донбассом и Приднестровьем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.