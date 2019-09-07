Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы "предупредить" Россию и Китай

Военные учения проходят с 1 по 28 сентября на Аляске – как пишет британский портал Daily Express, распоряжения об их старте исходит от президента США Дональда Трампа. Также ареал проведения учений охватит Алеутские острова и Калифорнию.

В военном мероприятии примут участие как морские пехотинцы, так и моряки – всего около 3 тысяч человек. В учениях задействованы несколько десятков военных судов, вертолеты, а также ряд видов наземного транспорта.

Как отмечает издание, основная цель учений – это демонстрация России и Китаю того, что США имеют большие планы на Арктику и не намерены уступать на этих территориях. Как напоминает издание ProFinance, еще в 2018 году экс-министр обороны США Джеймс Мэттис обвинял Россию и Китай в "ревизионистских" намерениях. Он же проговорился, что Америка изменит свои приоритеты и гораздо активнее начнет действовать, соревнуясь с этими странами.