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Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы "предупредить" Россию и Китай
07 сентября 2019, 09:54 • 290 • Политика
Америка бросила в Арктику значительные военные силы – в рамках учений туда двинутся морпехи, десятки кораблей, вертолеты и другая техника. По данным инсайдеров американских СМИ, целью этих действия является "предупреждение" для России и Китая о том, что США заявляют свои права на этот регион.
Военные учения проходят с 1 по 28 сентября на Аляске – как пишет британский портал Daily Express, распоряжения об их старте исходит от президента США Дональда Трампа. Также ареал проведения учений охватит Алеутские острова и Калифорнию.
В военном мероприятии примут участие как морские пехотинцы, так и моряки – всего около 3 тысяч человек. В учениях задействованы несколько десятков военных судов, вертолеты, а также ряд видов наземного транспорта.
Как отмечает издание, основная цель учений – это демонстрация России и Китаю того, что США имеют большие планы на Арктику и не намерены уступать на этих территориях. Как напоминает издание ProFinance, еще в 2018 году экс-министр обороны США Джеймс Мэттис обвинял Россию и Китай в "ревизионистских" намерениях. Он же проговорился, что Америка изменит свои приоритеты и гораздо активнее начнет действовать, соревнуясь с этими странами.
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