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Морпехи США убили своего сослуживца за то, что он не пил алкоголь и не пользовался платными интимными услугами женщин
17 мая 2019, 08:09 • 113 • В мире
Американские морпехи задушили непьющего товарища, критиковавшего их за пользование услугами проституток.
В США в разгаре шумное судебное разбирательство, где выясняются обстоятельства смерти американского спецназовца Логана Дж. Мелгара. Его убийство произошло в июне 2017 года в Мали и, как пишут СМИ, тщательно скрывалось Пентагоном.
Только недавно журналистам удалось донести детали дела до обществености.
По информации американских СМИ, два года назад группы "Зеленых беретов" и "морских котиков" находились в Мали. Их миссией было приведение контртеррористической операции. Они также обеспечивали безопасность посольства своей страны.
Но среди военных случился конфликт на бытовой почве — не поделили предоставляемое им жилье. Большая часть группы чрезмерно пила и пользовалось услугами проституток. Это вызывало недовольство непьющего Логана Дж. Мелгара. На его замечания и жалобы остальные военные лишь выражали встречное недовольство.
Очередной раз, хорошенько выпив, они решили проучить своего "правильного" сослуживца.
Два морпеха, один из них — член элитной команды SEAL Team 6, и два морских рейдера, выбили кувалдой дверь в комнату, в которой пытался уснуть Мелгар. По их замыслу, они хотели унизить спецназовца, обмотав его скотчем, заснять на видео и выложить в Сеть. Один из нападавших набросил на него удавку, другой схватил за ноги, но когда опомнились, поняли, что Мелгар не дышит.
Они попытались его реанимировать — делали искусственное дыхание и разрезав горло, попытались сделать трахеостомию. Позже отвезли мужчину в больницу, где он был признан мертвым.
По законом США, одному из нападавших грозит год лишения свободы и понижение в звании с комендор-сержанта рядового-рекрута, лишение выплат и увольнение за плохое поведение. Трем другим — пожизненный срок без права УДО.
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