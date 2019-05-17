Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Будем договариваться до последнего»: в России заявили о готовности обсуждать с ...
«Для эксплуатации в любых условиях»: каких результатов достигла Россия на мирово...
Иранская нефть и глобальные игроки
Трамп вводит Чрезвычайное положение, а Путин потребовал провести референдум (Tel...
Главная / В мире

Морпехи США убили своего сослуживца за то, что он не пил алкоголь и не пользовался платными интимными услугами женщин

17 мая 2019, 08:09  •  113 • В мире
Американские морпехи задушили непьющего товарища, критиковавшего их за пользование услугами проституток.
В США в разгаре шумное судебное разбирательство, где выясняются обстоятельства смерти американского спецназовца Логана Дж. Мелгара. Его убийство произошло в июне 2017 года в Мали и, как пишут СМИ, тщательно скрывалось Пентагоном.
Только недавно журналистам удалось донести детали дела до обществености.
По информации американских СМИ, два года назад группы "Зеленых беретов" и "морских котиков" находились в Мали. Их миссией было приведение контртеррористической операции. Они также обеспечивали безопасность посольства своей страны.
Но среди военных случился конфликт на бытовой почве — не поделили предоставляемое им жилье. Большая часть группы чрезмерно пила и пользовалось услугами проституток. Это вызывало недовольство непьющего Логана Дж. Мелгара. На его замечания и жалобы остальные военные лишь выражали встречное недовольство.
Очередной раз, хорошенько выпив, они решили проучить своего "правильного" сослуживца.
Два морпеха, один из них — член элитной команды SEAL Team 6, и два морских рейдера, выбили кувалдой дверь в комнату, в которой пытался уснуть Мелгар. По их замыслу, они хотели унизить спецназовца, обмотав его скотчем, заснять на видео и выложить в Сеть. Один из нападавших набросил на него удавку, другой схватил за ноги, но когда опомнились, поняли, что Мелгар не дышит.
Они попытались его реанимировать — делали искусственное дыхание и разрезав горло, попытались сделать трахеостомию. Позже отвезли мужчину в больницу, где он был признан мертвым.
По законом США, одному из нападавших грозит год лишения свободы и понижение в звании с комендор-сержанта рядового-рекрута, лишение выплат и увольнение за плохое поведение. Трем другим — пожизненный срок без права УДО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
17 мая 2019, 08:09
Американский истребитель F-16C врезался в здание - видео. Есть пострадавшие.
16 мая 2019, 12:39
"Хроническая русофобия": В России поставили "диагноз" Еврокомиссии
17 мая 2019, 08:09
Морпехи США убили своего сослуживца за то, что он не пил алкоголь и не пользовался платными интимными услугами женщин
16 мая 2019, 15:54
"Он сможет столкнуть лбами США и Украину": Чем обернется "второе пришествие" Коломойского в Киев
17 мая 2019, 04:54
Стрела в сердце: Загадочная смерть мужчины и четырёх женщин озадачила немцев
17 мая 2019, 01:39
"Европе давно надоели истерики Украины и её вечные просьбы денег": Политолог - об отказе Климкина ехать на заседание СЕ
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2019, 01:39
"Европе давно надоели истерики Украины и её вечные просьбы денег": Политоло...
17 мая 2019, 01:39
С какой стати отдавать своих потребителей им? В Минэнерго России отказались продавать...
17 мая 2019, 01:39
Кадыров обратился с неожиданным требованием к США: Мы вам так список Магнитского нари...
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президе...
17 мая 2019, 04:54
Стрела в сердце: Загадочная смерть мужчины и четырёх женщин озадачила немцев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2019, 18:39
Какие секреты увез за границу сбежавший топ-менеджер филиала «Роскосмоса»
16 мая 2019, 12:39
Меркель поставила России ультиматум по "Северному потоку - 2": "Основной пункт" - Украина"
10 мая 2019, 23:09
Трибунал по морякам не признаем: Москва ответила Киеву
11 мая 2019, 15:24
"Его убил Путин": Гаспарян предсказал судьбу "дела Доренко"
12 мая 2019, 07:39
В Сети указали на двойственную природу российской "грязной нефти": Она повреждает белорусские НПЗ, но не польские и чешские
15 мая 2019, 00:54
Киеву - руку, провокаторам - свободу: Помпео после переговоров с Лавровым озвучил условия по Украине
12 мая 2019, 14:09
Надоело воевать: за что бойцы ВСУ убили командира
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.